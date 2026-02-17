  1. В Україні

Українці активно купують авто з Китаю – приріст 71% за січень

23:30, 17 лютого 2026
Майже 1,4 тисяч легкових автомобілів ввезено в Україну, переважно електромобілі.
Українці активно купують авто з Китаю – приріст 71% за січень
Впродовж січня українці придбали близько 1,4 тис. легкових автомобілів китайського виробництва, що на 71% більше, ніж у січні 2025 року, повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості 1 216 авто були новими (+80% порівняно з минулим роком), а 181 – вживаними (+25%). Абсолютна більшість легковиків – 78% – електромобілі, тоді як у січні 2025 року їх частка становила 82%.

Серед нових автомобілів китайського походження найпопулярнішими стали:

  1. BYD Leopard 3 – 169 одиниць
  2. BYD Sea Lion 06 – 110 одиниць
  3. VOLKSWAGEN ID.UNYX – 96 одиниць
  4. ZEEKR 001 – 77 одиниць
  5. BYD Song Plus – 73 одиниці

Серед вживаних авто лідерами продажів були:

  1. ZEEKR 001 – 16 одиниць
  2. BYD Song L – 16 одиниць
  3. BYD Song Plus – 14 одиниць
  4. BUICK Envision – 13 одиниць
  5. BYD Yuan Plus – 9 одиниць

