Українці активно купують авто з Китаю – приріст 71% за січень

Майже 1,4 тисяч легкових автомобілів ввезено в Україну, переважно електромобілі.

Впродовж січня українці придбали близько 1,4 тис. легкових автомобілів китайського виробництва, що на 71% більше, ніж у січні 2025 року, повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості 1 216 авто були новими (+80% порівняно з минулим роком), а 181 – вживаними (+25%). Абсолютна більшість легковиків – 78% – електромобілі, тоді як у січні 2025 року їх частка становила 82%.

Серед нових автомобілів китайського походження найпопулярнішими стали:

BYD Leopard 3 – 169 одиниць BYD Sea Lion 06 – 110 одиниць VOLKSWAGEN ID.UNYX – 96 одиниць ZEEKR 001 – 77 одиниць BYD Song Plus – 73 одиниці

Серед вживаних авто лідерами продажів були:

ZEEKR 001 – 16 одиниць BYD Song L – 16 одиниць BYD Song Plus – 14 одиниць BUICK Envision – 13 одиниць BYD Yuan Plus – 9 одиниць

