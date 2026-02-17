Украинцы активно покупают автомобили из Китая – прирост 71% за январь

Почти 1,4 тысячи легковых автомобилей ввезено в Украину, преимущественно электромобили.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение января украинцы приобрели около 1,4 тыс. легковых автомобилей китайского производства, что на 71% больше, чем в январе 2025 года, сообщает Укравтопром.

Из этого количества 1 216 автомобилей были новыми (+80% по сравнению с прошлым годом), а 181 – подержанными (+25%). Абсолютное большинство легковых автомобилей – 78% – электромобили, тогда как в январе 2025 года их доля составляла 82%.

Среди новых автомобилей китайского происхождения самыми популярными стали:

BYD Leopard 3 – 169 единиц BYD Sea Lion 06 – 110 единиц VOLKSWAGEN ID.UNYX – 96 единиц ZEEKR 001 – 77 единиц BYD Song Plus – 73 единицы

Среди подержанных автомобилей лидерами продаж были:

ZEEKR 001 – 16 единиц BYD Song L – 16 единиц BYD Song Plus – 14 единиц BUICK Envision – 13 единиц BYD Yuan Plus – 9 единиц

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.