Украинцы активно покупают автомобили из Китая – прирост 71% за январь

23:30, 17 февраля 2026
Почти 1,4 тысячи легковых автомобилей ввезено в Украину, преимущественно электромобили.
В течение января украинцы приобрели около 1,4 тыс. легковых автомобилей китайского производства, что на 71% больше, чем в январе 2025 года, сообщает Укравтопром.

Из этого количества 1 216 автомобилей были новыми (+80% по сравнению с прошлым годом), а 181 – подержанными (+25%). Абсолютное большинство легковых автомобилей – 78% – электромобили, тогда как в январе 2025 года их доля составляла 82%.

Среди новых автомобилей китайского происхождения самыми популярными стали:

  1. BYD Leopard 3 – 169 единиц
  2. BYD Sea Lion 06 – 110 единиц
  3. VOLKSWAGEN ID.UNYX – 96 единиц
  4. ZEEKR 001 – 77 единиц
  5. BYD Song Plus – 73 единицы

Среди подержанных автомобилей лидерами продаж были:

  1. ZEEKR 001 – 16 единиц
  2. BYD Song L – 16 единиц
  3. BYD Song Plus – 14 единиц
  4. BUICK Envision – 13 единиц
  5. BYD Yuan Plus – 9 единиц

