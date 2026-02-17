Украинцы активно покупают автомобили из Китая – прирост 71% за январь
23:30, 17 февраля 2026
Почти 1,4 тысячи легковых автомобилей ввезено в Украину, преимущественно электромобили.
В течение января украинцы приобрели около 1,4 тыс. легковых автомобилей китайского производства, что на 71% больше, чем в январе 2025 года, сообщает Укравтопром.
Из этого количества 1 216 автомобилей были новыми (+80% по сравнению с прошлым годом), а 181 – подержанными (+25%). Абсолютное большинство легковых автомобилей – 78% – электромобили, тогда как в январе 2025 года их доля составляла 82%.
Среди новых автомобилей китайского происхождения самыми популярными стали:
- BYD Leopard 3 – 169 единиц
- BYD Sea Lion 06 – 110 единиц
- VOLKSWAGEN ID.UNYX – 96 единиц
- ZEEKR 001 – 77 единиц
- BYD Song Plus – 73 единицы
Среди подержанных автомобилей лидерами продаж были:
- ZEEKR 001 – 16 единиц
- BYD Song L – 16 единиц
- BYD Song Plus – 14 единиц
- BUICK Envision – 13 единиц
- BYD Yuan Plus – 9 единиц
