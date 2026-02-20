Добір на 121 посаду прокурорів окружних прокуратур: КДКП затвердила список кандидатів, допущених до тестування

КДКП оприлюднила список допущених до складання кваліфікаційного іспиту у формі анонімного тестування у рамках добору на посаду прокурора окружної прокуратури.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів затвердила список допущених до складання кваліфікаційного іспиту у формі анонімного тестування для виявлення рівня загальних здібностей при проведенні добору кандидатів на 121 посаду прокурора окружної прокуратури. Рішення №243дк-26 було прийнято 20 лютого.

КДКП розглянувши питання про затвердження списку допущених до складання кваліфікаційного іспиту у формі анонімного тестування для виявлення рівня загальних здібностей при проведенні добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури, розпочатого рішенням Комісії від 04 грудня 2025 року № 621дк-25, керуючись статтями 29, 31, 73, 77, 78 Закону України «Про прокуратуру», пунктом 61, 63, 80 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, пунктами 1.2, 3.1 Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту, мінімальний прохідний бал для допущення до наступного етапу кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання, затвердженого рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, від 26 жовтня 2021 року № 12зп-21 (із змінами), вирішила затвердити список допущених до складання кваліфікаційного іспиту у формі анонімного тестування для виявлення рівня загальних здібностей при проведенні добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури, розпочатого рішенням Комісії від 4 грудня 2025 року № 621дк-25.

До списку увійшло 355 осіб.

У КДКП зазначили, що графік анонімного тестування для виявлення рівня загальних здібностей буде оприлюднений пізніше.

