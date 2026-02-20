  1. В Украине

Отбор на 121 должность прокуроров окружных прокуратур: КДКП утвердила список кандидатов, допущенных к тестированию

16:24, 20 февраля 2026
КДКП обнародовала список допущенных к сдаче квалификационного экзамена в форме анонимного тестирования в рамках отбора на должность прокурора окружной прокуратуры.
Отбор на 121 должность прокуроров окружных прокуратур: КДКП утвердила список кандидатов, допущенных к тестированию
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров утвердила список допущенных к сдаче квалификационного экзамена в форме анонимного тестирования для выявления уровня общих способностей при проведении отбора кандидатов на 121 должность прокурора окружной прокуратуры. Решение №243дк-26 было принято 20 февраля.

КДКП, рассмотрев вопрос об утверждении списка допущенных к сдаче квалификационного экзамена в форме анонимного тестирования для выявления уровня общих способностей при проведении отбора кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры, начатого решением Комиссии от 04 декабря 2025 года № 621дк-25, руководствуясь статьями 29, 31, 73, 77, 78 Закона Украины «О прокуратуре», пунктами 61, 63, 80 Положения о порядке работы соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство, пунктами 1.2, 3.1 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена, минимальный проходной балл для допуска к следующему этапу квалификационного экзамена и методику оценивания, утверждённого решением соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство, от 26 октября 2021 года № 12зп-21 (с изменениями), решила утвердить список допущенных к сдаче квалификационного экзамена в форме анонимного тестирования для выявления уровня общих способностей при проведении отбора кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры, начатого решением Комиссии от 4 декабря 2025 года № 621дк-25.

В список вошло 355 человек.

В КДКП отметили, что график анонимного тестирования для выявления уровня общих способностей будет обнародован позже.

прокуратура прокурор

