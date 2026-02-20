У Верховній Раді готують нові правила для рієлторів і планують створити державний реєстр – Олена Шуляк

У парламенті працює робоча група, яка має визначити статус рієлтора, його обов’язки та відповідальність перед клієнтами.

У Верховна Рада України готують зміни до законодавства щодо регулювання діяльності рієлторів. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі телемарафону.

За її словами, сьогодні клієнти нерідко сплачують значні комісії за послуги сумнівної якості. Водночас у державі немає точних даних про кількість фахівців, які працюють на цьому ринку. За різними оцінками, в Україні може бути від 45 до 80 тисяч рієлторів, тоді як представники професійної спільноти заявляють, що таких фахівців не більше 2–3 тисяч на всю країну.

У профільному комітеті створено робочу групу, яка напрацьовує законодавчі зміни. Зокрема, обговорюється питання, хто саме може вважатися рієлтором, чи потрібна обов’язкова акредитація та чи слід створити державний реєстр. Передбачається, що громадяни зможуть перевірити, чи має конкретна особа право надавати такі послуги — за аналогією з нотаріусами чи адвокатами.

Окремий блок змін стосується визначення чітких обов’язків рієлтора. За словами Шуляк, під час обговорення з’ясувалося, що перелік таких обов’язків включає десятки позицій.

«Коли почали зараз, вже знаєте, так детально прописувати, що робить ріелтор, і виявилось, там десятки питань, які він повинен обов'язково виконати, зробити, коли він надає послугу своєму клієнту. Ну, перш за все, перевірити власника квартири, чи це дійсно власник, чи це ідентифікована особа, чи немає там якогось шахрайства. Потім подивитися, можливо, на цей об'єкт нерухомості є заборона. Можливо, він знаходиться під судовими спорами. До речі, не всі люди, хто надають в цій сфері послуги, можуть перевірити ці документи і знають, до кого звернутися і яким чином зібрати ту інформацію» – зазначила Шуляк.

У Києві, за словами депутатки, траплялися випадки, коли житло продавалося або здавалося в оренду без постійного підключення до мереж.

Крім того, до обов’язків має входити перевірка місця реєстрації неповнолітніх дітей, оскільки за українським законодавством їхні права підлягають особливому захисту. Якщо дитина зареєстрована у квартирі, відчуження або передача її в оренду потребує додаткових дозволів.

У парламенті планують розробити механізм, який визначатиме правила роботи на ринку нерухомості: хто може бути рієлтором, як отримати відповідний статус, які послуги він зобов’язаний надавати та яку відповідальність нестиме перед клієнтом. За словами Шуляк, люди не повинні платити за послуги, які фактично не були надані.

