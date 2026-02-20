  1. В Украине

В Верховной Раде готовят новые правила для риелторов и планируют создать государственный реестр – Елена Шуляк

19:24, 20 февраля 2026
В парламенте работает рабочая группа, которая должна определить статус риелтора, его обязанности и ответственность перед клиентами.
В Верховной Раде Украины готовят изменения в законодательство по регулированию деятельности риелторов. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире телемарафона.

По ее словам, сегодня клиенты нередко платят значительные комиссии за услуги сомнительного качества. В то же время в государстве нет точных данных о количестве специалистов, работающих на этом рынке. По разным оценкам, в Украине может быть от 45 до 80 тысяч риелторов, тогда как представители профессионального сообщества заявляют, что таких специалистов не более 2-3 тысяч на всю страну.

В профильном комитете создана рабочая группа, которая разрабатывает законодательные изменения. В частности, обсуждается вопрос, кто именно может считаться риелтором, нужна ли обязательная аккредитация и следует ли создать государственный реестр. Предполагается, что граждане смогут проверить, имеет ли конкретное лицо право предоставлять такие услуги — по аналогии с нотариусами или адвокатами.

Отдельный блок изменений касается определения четких обязанностей риелтора. По словам Шуляк, в ходе обсуждения выяснилось, что перечень таких обязанностей включает десятки позиций.

«Когда начали сейчас, уже знаете, так подробно прописывать, что делает риелтор, и оказалось, там десятки вопросов, которые он должен обязательно выполнить, сделать, когда он предоставляет услугу своему клиенту. Ну, прежде всего, проверить владельца квартиры, действительно ли это владелец, идентифицировано ли это лицо, нет ли там какого-то мошенничества. Затем посмотреть, возможно, на этот объект недвижимости есть запрет. Возможно, он находится под судебными спорами. Кстати, не все люди, которые предоставляют в этой сфере услуги, могут проверить эти документы и знают, к кому обратиться и каким образом собрать эту информацию», – отметила Шуляк.

В Киеве, по словам депутата, были случаи, когда жилье продавалось или сдавалось в аренду без постоянного подключения к сетям.

Кроме того, в обязанности должна входить проверка места регистрации несовершеннолетних детей, поскольку по украинскому законодательству их права подлежат особой защите. Если ребенок зарегистрирован в квартире, отчуждение или передача ее в аренду требует дополнительных разрешений.

В парламенте планируют разработать механизм, который будет определять правила работы на рынке недвижимости: кто может быть риелтором, как получить соответствующий статус, какие услуги он обязан предоставлять и какую ответственность будет нести перед клиентом. По словам Шуляк, люди не должны платить за услуги, которые фактически не были предоставлены.

Верховная Рада Украины законопроект аренда

