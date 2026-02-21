  1. В Україні

Чи може особа набути громадянство України, якщо її близькі родичі свого часу жили на території УРСР — роз’яснення

09:42, 21 лютого 2026
У міграційній службі роз’яснили питання отримання громадянства України для деяких осіб.
Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, чи може особа набути громадянство України, якщо її близькі родичі свого часу народилися та постійно проживали на території УРСР.

Там зазначили, що відповідно до статті 8 Закону України «Про громадянство України», особа без громадянства або іноземець, який подав зобов’язання припинити іноземне громадянство та подав заяву про набуття громадянства України, а також його неповнолітні діти, реєструються громадянами України, якщо така особа:

-  сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, прадід чи прабаба, повнорідні та неповнорідні брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України";

-  сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, прадід чи прабаба, повнорідні та неповнорідні брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР).

паспорт громадянство ID-паспорт

