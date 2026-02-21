  1. В Украине

Может ли лицо приобрести гражданство Украины, если его близкие родственники в свое время жили на территории УССР — разъяснение

09:42, 21 февраля 2026
В миграционной службе разъяснили вопрос получения гражданства Украины для отдельных категорий лиц.
Миграционная служба Днепропетровской области пояснила, может ли лицо приобрести гражданство Украины, если его близкие родственники в свое время родились и постоянно проживали на территории УССР.

Там отметили, что в соответствии со статьей 8 Закона Украины «О гражданстве Украины», лицо без гражданства или иностранец, который подал обязательство прекратить иностранное гражданство и подал заявление о приобретении гражданства Украины, а также его несовершеннолетние дети регистрируются гражданами Украины, если такое лицо:

  • само либо хотя бы один из его родителей, дед или бабушка, прадед или прабабушка, полнородные и неполнородные брат или сестра, сын или дочь, внук или внучка родились или постоянно проживали до 24 августа 1991 года на территории, которая стала территорией Украины в соответствии с Законом Украины «О правопреемстве Украины»;
  • само либо хотя бы один из его родителей, дед или бабушка, прадед или прабабушка, полнородные и неполнородные брат или сестра родились или постоянно проживали на других территориях, которые на момент их рождения или во время их постоянного проживания входили в состав Украинской Народной Республики, Западноукраинской Народной Республики, Украинского Государства, Украинской Социалистической Советской Республики, Закарпатской Украины, Украинской Советской Социалистической Республики (УССР).

паспорт гражданство ID-паспорт

