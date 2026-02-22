  1. В Україні

Коли самозайняті мають сплатити ПДФО і військовий збір з лікарняних: роз’яснення

07:00, 22 лютого 2026
У які терміни самозайнята особа зобов’язана перерахувати до бюджету ПДФО та ВЗ з допомоги по тимчасовій непрацездатності, яку отримує від ПФУ.
Самозайняті особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності від Пенсійного фонду України, зобов’язані своєчасно перерахувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Про це повідомило Головне управління ДПС в Одеській області.

Які норми регулюють строки сплати

Строки сплати податкових зобов’язань визначає Податковий кодекс України. Зокрема, стаття 57 розділу ІІ Кодексу передбачає, що податковий агент зобов’язаний самостійно сплатити суму нарахованого або утриманого податку у строки, встановлені законодавством.

Порядок нарахування, утримання та перерахування ПДФО і військового збору визначено статтею 168 Кодексу та підпунктом 1.4 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення».

Відповідно до підпункту 168.1.1 пункту 168.1 статті 168, податковий агент, який нараховує або виплачує оподатковуваний дохід фізичній особі, зобов’язаний утримати ПДФО за рахунок такого доходу, застосовуючи ставку, визначену статтею 167 Кодексу.

Коли саме потрібно сплатити податки

Ключове правило таке:

1. Якщо кошти вже надійшли

У день надходження допомоги по тимчасовій непрацездатності від Пенсійного фонду України на спеціальний рахунок самозайнята особа зобов’язана:

  • нарахувати ПДФО і військовий збір;
  • утримати їх із суми виплати;
  • перерахувати до бюджету одночасно з отриманням коштів у банку або під час їх переказу на поточний рахунок для власного використання.

Банки та небанківські надавачі платіжних послуг приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання документа на перерахування податку до бюджету або зарахування коштів на єдиний рахунок, визначений Податковим кодексом.

2. Якщо дохід нарахований, але не отриманий

Якщо виплата нарахована, однак фактично не отримана самозайнятою особою, податок необхідно сплатити не пізніше ніж через 30 календарних днів після місяця нарахування такого доходу. Це відповідає строкам для місячного податкового періоду, визначеним Кодексом.

Чому самозайнята особа є податковим агентом

Особливість ситуації полягає в тому, що самозайнята особа одночасно виступає:

  • страхувальником;
  • застрахованою особою.

Вона самостійно нараховує виплати, пов’язані з тимчасовою втратою працездатності, та отримує фінансування на спеціальний рахунок. Тому в цій частині вона виконує функції податкового агента щодо себе і зобов’язана самостійно забезпечити нарахування, утримання та сплату ПДФО і військового збору.

Якщо граничний строк припадає на вихідний

Якщо останній день сплати ПДФО або військового збору припадає на вихідний чи святковий день, граничний строк переноситься на операційний день, що настає після такого дня.

податкова Пенсійний фонд ДПС військовий збір ПФУ податки

Стрічка новин

