Когда самозанятые должны уплатить НДФЛ и военный сбор с больничных: разъяснение

07:00, 22 февраля 2026
В какие сроки самозанятое лицо обязано перечислить в бюджет НДФЛ и военный сбор с пособия по временной нетрудоспособности, которое получает от ПФУ.
Самозанятые лица, которые получают пособие по временной нетрудоспособности от Пенсионного фонда Украины, обязаны своевременно перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС). Об этом сообщило Главное управление ГНС в Одесской области.

Какие нормы регулируют сроки уплаты

Сроки уплаты налоговых обязательств определяет Налоговый кодекс Украины. В частности, статья 57 раздела ІІ Кодекса предусматривает, что налоговый агент обязан самостоятельно уплатить сумму начисленного или удержанного налога в сроки, установленные законодательством.

Порядок начисления, удержания и перечисления НДФЛ и военного сбора определен статьей 168 Кодекса и подпунктом 1.4 пункта 16 прим. 1 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения».

В соответствии с подпунктом 168.1.1 пункта 168.1 статьи 168, налоговый агент, который начисляет или выплачивает налогооблагаемый доход физическому лицу, обязан удержать НДФЛ за счет такого дохода, применяя ставку, определенную статьей 167 Кодекса.

Когда именно нужно уплатить налоги

Ключевое правило такое:

1. Если средства уже поступили

В день поступления пособия по временной нетрудоспособности от Пенсионного фонда Украины на специальный счет самозанятое лицо обязано:

  • начислить НДФЛ и военный сбор;
  • удержать их из суммы выплаты;
  • перечислить в бюджет одновременно с получением средств в банке или при их переводе на текущий счет для собственного использования.

Банки и небанковские поставщики платежных услуг принимают платежные документы на выплату дохода только при условии одновременного представления документа на перечисление налога в бюджет или зачисления средств на единый счет, определенный Налоговым кодексом.

2. Если доход начислен, но не получен

Если выплата начислена, однако фактически не получена самозанятым лицом, налог необходимо уплатить не позднее чем через 30 календарных дней после месяца начисления такого дохода. Это соответствует срокам для месячного налогового периода, определенным Кодексом.

Почему самозанятое лицо является налоговым агентом

Особенность ситуации заключается в том, что самозанятое лицо одновременно выступает:

  • страхователем;
  • застрахованным лицом.

Оно самостоятельно начисляет выплаты, связанные с временной утратой трудоспособности, и получает финансирование на специальный счет. Поэтому в этой части оно выполняет функции налогового агента в отношении себя и обязано самостоятельно обеспечить начисление, удержание и уплату НДФЛ и военного сбора.

Если предельный срок приходится на выходной

Если последний день уплаты НДФЛ или военного сбора приходится на выходной или праздничный день, предельный срок переносится на операционный день, следующий за таким днем.

налоговая Пенсионный фонд ГНС военный сбор ПФУ налоги

Лента новостей

Блоги
Публикации
