Зменшення або невиплата премій при дисциплінарному стягненні в ЗСУ — що треба знати

16:27, 21 лютого 2026
Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ визначено механізм преміювання, а також підстави для зменшення або невиплати щомісячної премії.
Фото: unian.net
Волинський обласний ТЦК нагадав порядок депреміювання грошового забезпечення в Збройних силах України.

Відповідно до Наказ Міністерства оборони України №260 «Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам» визначено механізм преміювання, а також підстави для зменшення або невиплати щомісячної премії.

Зменшення премії при дисциплінарному стягненні

У разі накладення стягнення щомісячна премія виплачується в таких розмірах:

▪️ «Догана» — 90% від встановленого розміру

▪️ «Сувора догана» — 80%

▪️ Дві «догани» / «суворі догани» протягом місяця — 60%

▪️ Три «догани» / «суворі догани» — 50%

Командир військової частини застосовує зменшення за той календарний місяць, у якому:

- накладено дисциплінарне стягнення, або

- надійшло повідомлення про його накладення вищим командиром.

Коли премія не виплачується взагалі

За місяць, у якому допущено порушення, якщо:

  • був невихід на службу без поважних причин;
  • зафіксовано вживання алкоголю на території частини або прибуття на службу у нетверезому стані;
  • порушення законодавства призвело до матеріальних збитків;
  • з вини військовослужбовця сталася аварія чи подія із загибеллю людей;
  • видано наказ про притягнення до матеріальної відповідальності.

За місяць накладення дисциплінарного стягнення, якщо це:

  • попередження про неповну службову відповідність;
  • пониження в посаді;
  • пониження у військовому званні на один ступінь;
  • позбавлення військового звання;
  • більше трьох дисциплінарних стягнень у місяці (крім «зауваження»).

За місяць, у якому до військової частини надійшла постанова суду про адміністративне стягнення за військове адмінправопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією.

«Заборонено зменшувати або не виплачувати премію протягом кількох місяців за одне й те саме порушення», - додали у ТЦК.

