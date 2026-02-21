Зменшення або невиплата премій при дисциплінарному стягненні в ЗСУ — що треба знати

Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ визначено механізм преміювання, а також підстави для зменшення або невиплати щомісячної премії.

Волинський обласний ТЦК нагадав порядок депреміювання грошового забезпечення в Збройних силах України.

Відповідно до Наказ Міністерства оборони України №260 «Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам» визначено механізм преміювання, а також підстави для зменшення або невиплати щомісячної премії.

Зменшення премії при дисциплінарному стягненні

У разі накладення стягнення щомісячна премія виплачується в таких розмірах:

▪️ «Догана» — 90% від встановленого розміру

▪️ «Сувора догана» — 80%

▪️ Дві «догани» / «суворі догани» протягом місяця — 60%

▪️ Три «догани» / «суворі догани» — 50%

Командир військової частини застосовує зменшення за той календарний місяць, у якому:

- накладено дисциплінарне стягнення, або

- надійшло повідомлення про його накладення вищим командиром.

Коли премія не виплачується взагалі

За місяць, у якому допущено порушення, якщо:

був невихід на службу без поважних причин;

зафіксовано вживання алкоголю на території частини або прибуття на службу у нетверезому стані;

порушення законодавства призвело до матеріальних збитків;

з вини військовослужбовця сталася аварія чи подія із загибеллю людей;

видано наказ про притягнення до матеріальної відповідальності.

За місяць накладення дисциплінарного стягнення, якщо це:

попередження про неповну службову відповідність;

пониження в посаді;

пониження у військовому званні на один ступінь;

позбавлення військового звання;

більше трьох дисциплінарних стягнень у місяці (крім «зауваження»).

За місяць, у якому до військової частини надійшла постанова суду про адміністративне стягнення за військове адмінправопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією.

«Заборонено зменшувати або не виплачувати премію протягом кількох місяців за одне й те саме порушення», - додали у ТЦК.

