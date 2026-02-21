Зменшення або невиплата премій при дисциплінарному стягненні в ЗСУ — що треба знати
Волинський обласний ТЦК нагадав порядок депреміювання грошового забезпечення в Збройних силах України.
Відповідно до Наказ Міністерства оборони України №260 «Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам» визначено механізм преміювання, а також підстави для зменшення або невиплати щомісячної премії.
Зменшення премії при дисциплінарному стягненні
У разі накладення стягнення щомісячна премія виплачується в таких розмірах:
▪️ «Догана» — 90% від встановленого розміру
▪️ «Сувора догана» — 80%
▪️ Дві «догани» / «суворі догани» протягом місяця — 60%
▪️ Три «догани» / «суворі догани» — 50%
Командир військової частини застосовує зменшення за той календарний місяць, у якому:
- накладено дисциплінарне стягнення, або
- надійшло повідомлення про його накладення вищим командиром.
Коли премія не виплачується взагалі
За місяць, у якому допущено порушення, якщо:
- був невихід на службу без поважних причин;
- зафіксовано вживання алкоголю на території частини або прибуття на службу у нетверезому стані;
- порушення законодавства призвело до матеріальних збитків;
- з вини військовослужбовця сталася аварія чи подія із загибеллю людей;
- видано наказ про притягнення до матеріальної відповідальності.
За місяць накладення дисциплінарного стягнення, якщо це:
- попередження про неповну службову відповідність;
- пониження в посаді;
- пониження у військовому званні на один ступінь;
- позбавлення військового звання;
- більше трьох дисциплінарних стягнень у місяці (крім «зауваження»).
За місяць, у якому до військової частини надійшла постанова суду про адміністративне стягнення за військове адмінправопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією.
«Заборонено зменшувати або не виплачувати премію протягом кількох місяців за одне й те саме порушення», - додали у ТЦК.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.