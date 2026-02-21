Уменьшение или невыплата премий при дисциплинарном взыскании в ВСУ — что нужно знать
Волынский областной ТЦК напомнил порядок депремирования денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины.
В соответствии с Приказом Министерства обороны Украины №260 «Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам» определен механизм премирования, а также основания для уменьшения или невыплаты ежемесячной премии.
Уменьшение премии при дисциплинарном взыскании
В случае наложения взыскания ежемесячная премия выплачивается в следующих размерах:
▪️ «Выговор» — 90% от установленного размера
▪️ «Строгий выговор» — 80%
▪️ Два «выговора» / «строгих выговора» в течение месяца — 60%
▪️ Три «выговора» / «строгих выговора» — 50%
Командир воинской части применяет уменьшение за тот календарный месяц, в котором:
наложено дисциплинарное взыскание, либо
поступило сообщение о его наложении вышестоящим командиром.
Когда премия не выплачивается вообще
За месяц, в котором допущено нарушение, если:
- был невыход на службу без уважительных причин;
- зафиксировано употребление алкоголя на территории части или прибытие на службу в нетрезвом состоянии;
- нарушение законодательства привело к материальному ущербу;
- по вине военнослужащего произошла авария или событие с гибелью людей;
- издан приказ о привлечении к материальной ответственности.
За месяц наложения дисциплинарного взыскания, если это:
- предупреждение о неполном служебном соответствии;
- понижение в должности;
- понижение в воинском звании на одну ступень;
- лишение воинского звания;
- более трех дисциплинарных взысканий в месяц (кроме «замечания»).
За месяц, в котором в воинскую часть поступило постановление суда об административном взыскании за военное административное правонарушение или правонарушение, связанное с коррупцией.
«Запрещено уменьшать или не выплачивать премию в течение нескольких месяцев за одно и то же нарушение», — добавили в ТЦК.
