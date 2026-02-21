  1. В Украине

Уменьшение или невыплата премий при дисциплинарном взыскании в ВСУ — что нужно знать

16:27, 21 февраля 2026
Порядком выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ определен механизм премирования, а также основания для уменьшения или невыплаты ежемесячной премии.
Фото: unian.net
Волынский областной ТЦК напомнил порядок депремирования денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины.

В соответствии с Приказом Министерства обороны Украины №260 «Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам» определен механизм премирования, а также основания для уменьшения или невыплаты ежемесячной премии.

Уменьшение премии при дисциплинарном взыскании

В случае наложения взыскания ежемесячная премия выплачивается в следующих размерах:

▪️ «Выговор» — 90% от установленного размера

▪️ «Строгий выговор» — 80%

▪️ Два «выговора» / «строгих выговора» в течение месяца — 60%

▪️ Три «выговора» / «строгих выговора» — 50%

Командир воинской части применяет уменьшение за тот календарный месяц, в котором:

наложено дисциплинарное взыскание, либо

поступило сообщение о его наложении вышестоящим командиром.

Когда премия не выплачивается вообще

За месяц, в котором допущено нарушение, если:

  • был невыход на службу без уважительных причин;
  • зафиксировано употребление алкоголя на территории части или прибытие на службу в нетрезвом состоянии;
  • нарушение законодательства привело к материальному ущербу;
  • по вине военнослужащего произошла авария или событие с гибелью людей;
  • издан приказ о привлечении к материальной ответственности.

За месяц наложения дисциплинарного взыскания, если это:

  • предупреждение о неполном служебном соответствии;
  • понижение в должности;
  • понижение в воинском звании на одну ступень;
  • лишение воинского звания;
  • более трех дисциплинарных взысканий в месяц (кроме «замечания»).

За месяц, в котором в воинскую часть поступило постановление суда об административном взыскании за военное административное правонарушение или правонарушение, связанное с коррупцией.

«Запрещено уменьшать или не выплачивать премию в течение нескольких месяцев за одно и то же нарушение», — добавили в ТЦК.

ВСУ ТЦК премия

