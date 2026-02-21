  1. В Україні

Як проводиться держреєстрація щодо юросіб та ФОП на підставі судових рішень

23:56, 21 лютого 2026
Судове рішення може бути подано заявником у паперовій формі до будь-якого державного реєстратора виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, районної державної адміністрації чи нотаріуса в межах України.
Як проводиться держреєстрація щодо юросіб та ФОП на підставі судових рішень
Управління державної реєстрації Хмельницького МРУ Мін'юсту пояснило, як проводиться державна реєстрація щодо юридичних осіб та ФОП на підставі судових рішень.

Відповідно до положень п.2 ч.1 ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) державна реєстрація та інші реєстраційні дії можуть проводитися на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі та надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби, щодо:

- визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу;

- визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи;

- заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;

- накладення/зняття арешту корпоративних прав;

- зобов’язання вчинення реєстраційних дій;

- скасування реєстраційної дії/запису в Єдиному державному реєстрі;

- виділу юридичної особи;

- провадження у справах про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

- припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи;

- відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;

- припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов’язано з банкрутством;

- відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- відміни в порядку апеляційного/касаційного оскарження судового рішення, на підставі якого вчинено реєстраційну дію.

Вказаний у ст.25 Закону перелік судових рішень є вичерпним.

При цьому, виконання конкретного рішення має свої юридичні та практичні особливості та залежить, зокрема, від наявних в Єдиному державному реєстрі відомостей та обсягу проведеної реєстраційної дії.

Судові рішення повинні надходити на виконання в електронній формі шляхом інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Державної судової адміністрації України.

Проте, до моменту запровадження такої взаємодії наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 18.11.2016 № 3268/5 (зі змінами) у пп.2 п.3 закріплено такі норми:

- примірники судових рішень подаються заявником або надсилаються судом у паперовій формі;

- у разі подання заявником судового рішення державний реєстратор обов'язково використовує відомості Єдиного державного реєстру судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади, щодо наявності електронної копії такого рішення, відповідності його за документарною інформацією та реквізитами;

- у разі відсутності рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень державний реєстратор запитує його примірник, засвідчений в установленому порядку, від відповідного суду.

Заявником для подання судового рішення може бути позивач або уповноважена ним особа (пункт 8 частини першої статті 1 Закону).

Так, суб’єкт державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дати отримання судового рішення (ч.5 ст.25 Закону):

АБО

- проводить відповідну реєстраційну дію;

АБО

- звертається до суду за роз’ясненням - якщо судове рішення є незрозумілим для виконання;

АБО

- повідомляє суд про неможливість виконання рішення із зазначенням підстав.

Крім того, у проведенні державної реєстрації може бути відмовлено за наявності підстав визначених ст.28 Закону (наприклад: документи подано особою, яка не має на це повноважень; наявні відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії; встановлення факту застосування санкцій тощо).

Наказом Міністерства юстиції України від 09.06.2023 № 2179/5 «Про проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць» (зі змінами) закріплено, що у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційні дії на підставі судових рішень проводяться незалежно від їх місцезнаходження.

Отже, відповідне судове рішення може бути подано заявником або надіслано судом, державною виконавчою службою у паперовій формі до будь-якого державного реєстратора виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, районної державної адміністрації чи нотаріуса в межах України.

Строк розгляду - 24 години, без сплати адміністративного збору.

суд рішення суду мінюст

