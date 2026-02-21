  1. В Украине

Как проводится госрегистрация в отношении юрлиц и ФОП на основании судебных решений

23:56, 21 февраля 2026
Судебное решение может быть подано заявителем в бумажной форме любому государственному регистратору исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета, районной государственной администрации либо нотариусу в пределах Украины.
Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Минюста разъяснило, как проводится государственная регистрация в отношении юридических лиц и ФОП на основании судебных решений.

Согласно положениям п. 2 ч. 1 ст. 25 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» (далее — Закон), государственная регистрация и иные регистрационные действия могут проводиться на основании судебных решений, вступивших в законную силу и влекущих за собой изменение сведений в Едином государственном реестре, которые поступили в электронной форме от суда или государственной исполнительной службы, в частности по вопросам:

  • признания полностью или частично недействительными решений учредителей (участников) юридического лица или уполномоченного ими органа;
  • признания полностью или частично недействительными изменений в учредительные документы юридического лица;
  • запрета (отмены запрета) совершения регистрационных действий;
  • наложения/снятия ареста корпоративных прав;
  • обязательства совершить регистрационные действия;
  • отмены регистрационного действия/записи в Едином государственном реестре;
  • выделения юридического лица;
  • производства по делам о восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом;
  • прекращения юридического лица, не связанного с банкротством;
  • отмены государственной регистрации прекращения юридического лица;
  • прекращения предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя, не связанного с банкротством;
  • отмены государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФОП;
  • отмены в порядке апелляционного/кассационного обжалования судебного решения, на основании которого совершено регистрационное действие.

Перечень судебных решений, указанный в ст. 25 Закона, является исчерпывающим.

При этом исполнение конкретного решения имеет свои юридические и практические особенности и зависит, в частности, от имеющихся в Едином государственном реестре сведений и объема проведенного регистрационного действия.

Судебные решения должны поступать на исполнение в электронной форме путем информационного взаимодействия между Единым государственным реестром и информационными системами Государственной судебной администрации Украины.

До внедрения такой системы взаимодействия приказом Министерства юстиции Украины от 18.11.2016 № 3268/5 (с изменениями) закреплено, что:

  • экземпляры судебных решений подаются заявителем либо направляются судом в бумажной форме;
  • при подаче судебного решения заявителем государственный регистратор обязательно использует сведения Единого государственного реестра судебных решений на официальном веб-портале судебной власти для проверки наличия электронной копии решения, соответствия его реквизитов и содержания;
  • при отсутствии решения в Едином государственном реестре судебных решений регистратор запрашивает его экземпляр, заверенный в установленном порядке, у соответствующего суда.
  • Заявителем для подачи судебного решения может быть истец либо уполномоченное им лицо.

Субъект государственной регистрации не позднее следующего рабочего дня с даты получения судебного решения:

  • либо проводит соответствующее регистрационное действие;
  • либо обращается в суд за разъяснением, если решение является непонятным для исполнения;
  • либо уведомляет суд о невозможности исполнения решения с указанием оснований.

Кроме того, в проведении государственной регистрации может быть отказано при наличии оснований, предусмотренных ст. 28 Закона (например, документы поданы лицом без соответствующих полномочий; имеются сведения о судебном запрете на проведение регистрационного действия; установлено применение санкций и т. п.).

Приказом Министерства юстиции Украины от 09.06.2023 № 2179/5 (с изменениями) установлено, что регистрационные действия на основании судебных решений в сфере государственной регистрации юридических лиц и ФОП проводятся независимо от их местонахождения.

Таким образом, соответствующее судебное решение может быть подано заявителем либо направлено судом или государственной исполнительной службой в бумажной форме любому государственному регистратору исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета, районной государственной администрации либо нотариусу в пределах Украины.

Срок рассмотрения — 24 часа, без уплаты административного сбора.

