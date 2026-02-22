У Ковелі 66-річний чоловік уперше отримав паспорт громадянина України

Після втрати паспорта СРСР довелося через суд доводити факт проживання в Україні.

У Ковелі 66-річний місцевий житель уперше отримав паспорт громадянина України. Документ чоловікові оформили у Ковельському відділі Управління Державної міграційної служби у Волинській області.

Історія пана Миколи — приклад того, як навіть через десятиліття можна офіційно підтвердити свою належність до громадянства України та відкрити новий етап у житті.

Так, чоловік звернувся до міграційної служби після втрати паспорта громадянина СРСР.

Щоб підтвердити належність до громадянства України, йому потрібно було встановити факт постійного проживання на території України станом на 24 серпня 1991 року — дату проголошення незалежності.

Пан Микола встановив цей юридичний факт у судовому порядку. Саме це рішення стало підставою для визначення його належності до громадянства відповідно до пункту 1 частини 1 статті 3 Закон України «Про громадянство України».

Після завершення всіх необхідних процедур працівники міграційної служби оформили та видали чоловікові паспорт громадянина України у формі ID-картки.

Відтепер він може повною мірою реалізувати свої конституційні та соціальні права, зокрема:

оформити пенсійне забезпечення;

отримати передбачені законодавством соціальні гарантії;

користуватися правами громадянина України без обмежень.

