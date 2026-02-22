В Ковеле 66-летний мужчина впервые получил паспорт гражданина Украины

После утраты паспорта СССР пришлось через суд доказывать факт проживания в Украине.

В Ковеле 66-летний местный житель впервые получил паспорт гражданина Украины. Документ мужчине оформили в Ковельском отделе Управления Государственной миграционной службы в Волынской области.

История господина Николая — пример того, как даже спустя десятилетия можно официально подтвердить свою принадлежность к гражданству Украины и открыть новый этап в жизни.

Так, мужчина обратился в миграционную службу после утраты паспорта гражданина СССР.

Чтобы подтвердить принадлежность к гражданству Украины, ему необходимо было установить факт постоянного проживания на территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года — дату провозглашения независимости.

Господин Николай установил этот юридический факт в судебном порядке. Именно это решение стало основанием для определения его принадлежности к гражданству в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона Украины «О гражданстве Украины».

После завершения всех необходимых процедур сотрудники миграционной службы оформили и выдали мужчине паспорт гражданина Украины в форме ID-карты.

Отныне он может в полной мере реализовать свои конституционные и социальные права, в частности:

оформить пенсионное обеспечение;

получить предусмотренные законодательством социальные гарантии;

пользоваться правами гражданина Украины без ограничений.

