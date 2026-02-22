  1. В Украине

В Ковеле 66-летний мужчина впервые получил паспорт гражданина Украины

19:37, 22 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После утраты паспорта СССР пришлось через суд доказывать факт проживания в Украине.
В Ковеле 66-летний мужчина впервые получил паспорт гражданина Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ковеле 66-летний местный житель впервые получил паспорт гражданина Украины. Документ мужчине оформили в Ковельском отделе Управления Государственной миграционной службы в Волынской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

История господина Николая — пример того, как даже спустя десятилетия можно официально подтвердить свою принадлежность к гражданству Украины и открыть новый этап в жизни.

Так, мужчина обратился в миграционную службу после утраты паспорта гражданина СССР.

Чтобы подтвердить принадлежность к гражданству Украины, ему необходимо было установить факт постоянного проживания на территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года — дату провозглашения независимости.

Господин Николай установил этот юридический факт в судебном порядке. Именно это решение стало основанием для определения его принадлежности к гражданству в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона Украины «О гражданстве Украины».

После завершения всех необходимых процедур сотрудники миграционной службы оформили и выдали мужчине паспорт гражданина Украины в форме ID-карты.

Отныне он может в полной мере реализовать свои конституционные и социальные права, в частности:

  • оформить пенсионное обеспечение;
  • получить предусмотренные законодательством социальные гарантии;
  • пользоваться правами гражданина Украины без ограничений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт миграционная служба ID-паспорт Госмиграционная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Отказ жены от рождения ребенка может стать основанием для развода: что не так с новым ГК

Новая редакция Гражданского кодекса Украины вызывает дискуссии из-за положений об основаниях для развода, которые ставят мужчину и женщину в неравное правовое положение.

Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]