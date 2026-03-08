  1. В Україні

Сертифікація психологів та психотерапевтів: особливості та хто проводитиме

18:43, 8 березня 2026
Уряд затвердив порядок сертифікації фахівців із психічного здоров’я.
Фото: bug.org.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін ухвалив постанову №288, якою затвердив порядок сертифікації та безперервного професійного розвитку фахівців у сфері психічного здоров’я. Документ також визначає перелік професій, які належать до цієї сфери.

Голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький роз’яснив питання сертифікації.

«Через війну попит на психологічну підтримку в Україні значно зріс. Минулого року Верховна Рада ухвалила базовий закон про систему охорони психічного здоров’я, який базується на стандартах ЄС та рекомендаціях ВООЗ. Головний принцип документа — «Психічне здоров’я в усіх політиках». Наразі уряд продовжує розробляти підзаконні акти для реалізації цих норм на практиці. Один з пунктів документу — сертифікація спеціалістів у цій сфері», - сказав він.

Проводити цю процедуру буде Національна комісія з питань психічного здоров’я. Вона підтверджуватиме професійні навички фахівця та визначатиме підходи до його подальшого розвитку. Сертифікація здійснюватиметься за різними напрямами: соціальна сфера, освіта, безпека та оборона, цивільний захист, спорт, культура, бізнес та інші. Інформація про спеціаліста вноситиметься до Реєстру надавачів послуг у сфері психічного здоров’я, що гарантуватиме якість допомоги для громадян.

За його словами, окремо врегульовано вимоги до сертифікації психотерапевтів. Вона базуватиметься на конкретних науково обґрунтованих методах, які фахівці опановують відповідно до стандартів міжнародних професійних організацій. Вимоги до безперервного професійного розвитку для більшості фахівців затверджуватиме Нацкомісія, а для психотерапевтів — відповідні саморегулівні організації.

Затвердження такого порядку сертифікації дозволить сформувати сучасну систему підготовки та розвитку кадрів відповідно до європейських стандартів.

«Ухвалення системного закону вже сформувало рамку, в межах якої розвивається галузь. За минулий рік вдалося значно розширити доступ пацієнтів до послуг: від консультації у сімейного лікаря до допомоги в Центрах ментального здоров’я та відділеннях стаціонарного лікування. Лише за 2025 рік психологічну підтримку на первинній ланці отримали близько 276 тисяч пацієнтів. Центри ментального здоров’я надали спеціалізовану допомогу понад 124 тисячам людей, а психіатричну допомогу в умовах стаціонару отримали понад 205 тисяч осіб», - додав він.

Кабінет Міністрів України

Стрічка новин

