  1. В Украине

Сертификация психологов и психотерапевтов: особенности и кто будет проводить

18:43, 8 марта 2026
Правительство утвердило порядок сертификации специалистов в сфере психического здоровья.
Фото: bug.org.ua
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин принял постановление №288, которым утвердил порядок сертификации и непрерывного профессионального развития специалистов в сфере психического здоровья. Документ также определяет перечень профессий, которые относятся к этой сфере.

Председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий разъяснил вопрос сертификации. 

«Из-за войны спрос на психологическую поддержку в Украине значительно вырос. В прошлом году Верховная Рада приняла базовый закон о системе охраны психического здоровья, который основан на стандартах ЕС и рекомендациях ВОЗ. Главный принцип документа — «Психическое здоровье во всех политиках». Сейчас правительство продолжает разрабатывать подзаконные акты для реализации этих норм на практике. Один из пунктов документа — сертификация специалистов в этой сфере», — сказал он.

Проводить эту процедуру будет Национальная комиссия по вопросам психического здоровья. Она будет подтверждать профессиональные навыки специалиста и определять подходы к его дальнейшему развитию. Сертификация будет осуществляться по различным направлениям: социальная сфера, образование, безопасность и оборона, гражданская защита, спорт, культура, бизнес и другие. Информация о специалисте будет вноситься в Реестр поставщиков услуг в сфере психического здоровья, что будет гарантировать качество помощи для граждан. 

По его словам, отдельно урегулированы требования к сертификации психотерапевтов. Она будет основываться на конкретных научно обоснованных методах, которые специалисты осваивают в соответствии со стандартами международных профессиональных организаций. Требования к непрерывному профессиональному развитию для большинства специалистов будет утверждать Нацкомиссия, а для психотерапевтов — соответствующие саморегулируемые организации.

Утверждение такого порядка сертификации позволит сформировать современную систему подготовки и развития кадров в соответствии с европейскими стандартами. 

«Принятие системного закона уже сформировало рамку, в пределах которой развивается отрасль. За прошлый год удалось значительно расширить доступ пациентов к услугам: от консультации у семейного врача до помощи в Центрах ментального здоровья и отделениях стационарного лечения. Только за 2025 год психологическую поддержку на первичном уровне получили около 276 тысяч пациентов. Центры ментального здоровья предоставили специализированную помощь более чем 124 тысячам человек, а психиатрическую помощь в условиях стационара получили более 205 тысяч человек», — добавил он.

Кабинет Министров Украины

