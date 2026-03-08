  1. В Україні
  2. / У світі

Нідерланди планують обговорити умови вступу України до ЄС – прем’єр Роб Єттен

15:06, 8 березня 2026
Прем’єр Нідерландів заявив, що майбутнє України — у Європейському Союзі.
Нідерланди планують обговорити умови вступу України до ЄС – прем’єр Роб Єттен
Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час візиту до Києва заявив, що майбутнє України пов’язане з Європейським Союзом, і найближчим часом Нідерланди планують обговорити з європейськими партнерами реалістичні умови для її вступу до Європейський Союз. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом України Володимир Зеленський.

«Абсолютно впевнений, що майбутнє України буде у Європі. Це частина нашого плану, і Україна повинна стати членом ЄС… Найближчим часом ми також обговоримо реалістичні умови з нашими європейськими партнерами», — заявив Єттен.

Прем’єр Нідерландів також зазначив, що вражений роботою, яку Україна виконала за останні кілька років, і наголосив на важливості продовження реформ.

ЄС Україна Нідерланди

