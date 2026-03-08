Нидерланды планируют обсудить условия вступления Украины в ЕС – премьер Роб Йеттен

Премьер Нидерландов заявил, что будущее Украины — в Европейском Союзе.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время визита в Киев заявил, что будущее Украины связано с Европейским Союзом, и в ближайшее время Нидерланды планируют обсудить с европейскими партнерами реалистичные условия для ее вступления в Европейский Союз. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Абсолютно уверен, что будущее Украины будет в Европе. Это часть нашего плана, и Украина должна стать членом ЕС... В ближайшее время мы также обсудим реалистичные условия с нашими европейскими партнерами», — заявил Йеттен.

Премьер Нидерландов также отметил, что впечатлен работой, которую Украина проделала за последние несколько лет, и подчеркнул важность продолжения реформ.

