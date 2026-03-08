Бізнес відмовляється приймати банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень — чи є це порушенням

Банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень замінили відповідні обігові монети.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», всі банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень наразі перестали бути засобами платежу.

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області пояснило, чи є порушенням Закону України «Про захист прав споживачів» випадки, коли у магазинах, громадських транспортах та сервісних закладах відмовляються приймати банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень.

Там нагадали, що з 2 березня 2026 року перестали бути засобами платежу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років. Під зразком мається на увазі дизайн банкноти, затверджений у 2003–2007 роках, а не рік випуску, зазначений на зворотному боці.

«Таким чином, усі банкноти цього зразка незалежно від року випуску більше не є платіжним засобом. А отже відмова бізнесу прийняти їх не є порушенням Закону України «Про захист прав споживачів»

Станом на зараз усі банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, незалежно від року випуску та дизайну, не є платіжним засобом. Їх замінили відповідні обігові монети», - заявили Держпродспоживслужбі.

