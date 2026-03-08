  1. В Украине

Бизнес отказывается принимать банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен — является ли это нарушением

19:19, 8 марта 2026
Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен заменили соответствующие оборотные монеты.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», все банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен в настоящее время перестали быть средствами платежа.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области объяснило, является ли нарушением Закона Украины «О защите прав потребителей» случаи, когда в магазинах, общественном транспорте и сервисных заведениях отказываются принимать банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен.

Там напомнили, что с 2 марта 2026 года перестали быть средствами платежа банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов. Под образцом имеется в виду дизайн банкноты, утвержденный в 2003–2007 годах, а не год выпуска, указанный на обратной стороне.

«Таким образом, все банкноты этого образца независимо от года выпуска больше не являются платежным средством. А значит отказ бизнеса принять их не является нарушением Закона Украины “О защите прав потребителей”.

По состоянию на сейчас все банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, независимо от года выпуска и дизайна, не являются платежным средством. Их заменили соответствующие оборотные монеты», — заявили в Госпродпотребслужбе.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд определил правовые основания ответственности государства за вред, причиненный неконституционными нормами

Объединённая палата КАС ВС пришла к выводу, что отсутствие специального закона не освобождает государство от обязанности возмещать вред.

Цена иска и искусственные споры: Верховный Суд разъяснил тонкости хозяйственного процесса

Верховный Суд рассказал, как работает доктрина отождествления бенефициара с компанией и можно ли рассрочить платежи в мировом соглашении на срок свыше года.

Автономия НАБУ и пауза в судебной реформе: новый Меморандум МВФ

МВФ требует усиления институциональной независимости САП и ВАКС в рамках новой программы финансирования.

Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Электронный кабинет для банкротов и обособленные судебные разбирательства: новые позиции Верховного Суда

Верховный Суд определил статус ИИ в правосудии, ужесточил требования к документам на иностранном языке и разграничил процесс завершением дебатов и выхода суда в совещательную комнату.

