Бизнес отказывается принимать банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен — является ли это нарушением

Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен заменили соответствующие оборотные монеты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», все банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен в настоящее время перестали быть средствами платежа.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области объяснило, является ли нарушением Закона Украины «О защите прав потребителей» случаи, когда в магазинах, общественном транспорте и сервисных заведениях отказываются принимать банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен.

Там напомнили, что с 2 марта 2026 года перестали быть средствами платежа банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов. Под образцом имеется в виду дизайн банкноты, утвержденный в 2003–2007 годах, а не год выпуска, указанный на обратной стороне.

«Таким образом, все банкноты этого образца независимо от года выпуска больше не являются платежным средством. А значит отказ бизнеса принять их не является нарушением Закона Украины “О защите прав потребителей”.

По состоянию на сейчас все банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, независимо от года выпуска и дизайна, не являются платежным средством. Их заменили соответствующие оборотные монеты», — заявили в Госпродпотребслужбе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.