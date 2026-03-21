Менше черг на кордоні: які автомобільні пункти пропуску реконструюють у 2026 році і що це дасть перевізникам

У 2026 році Україна реалізує масштабну модернізацію прикордонної інфраструктури — з реконструкцією ключових пунктів пропуску, будівництвом нового переходу з Румунією та створенням сервісних зон для транспорту.

Міністерство розвитку громад та територій спільно з Агентством відновлення продовжують реалізацію комплексної модернізації прикордонної інфраструктури. Цей напрям є одним із визначальних для розвитку транспортних коридорів, нарощування пропускної спроможності державного кордону та поглиблення економічної інтеграції України з Європейським Союзом.

Наразі в Україні функціонує 41 автомобільний пункт пропуску, з яких 28 перебувають у сфері управління Агентства відновлення.

У 2026 році планується масштабна модернізація: реконструкція ключових пунктів пропуску, будівництво нового на кордоні з Румунією, розвиток сервісної інфраструктури та завершення ремонтів на низці об’єктів.

У Мінрозвитку повідомили, що у 2026 році продовжується системна модернізація прикордонної інфраструктури. Зокрема, реконструкція пунктів пропуску «Порубне», «Лужанка» та «Ужгород», а також будівництво нового пункту «Біла Церква» мають збільшити пропускну здатність кордону щонайменше до 1000 вантажівок і 3000 легкових автомобілів на добу.

Паралельно передбачено створення сучасної сервісної інфраструктури для транспорту перед кордоном — планується відкриття шести сервісних зон. Очікується, що це сприятиме покращенню логістики та умов роботи перевізників, зменшенню черг, підвищенню передбачуваності перетину кордону та посиленню інтеграції України до європейських транспортних мереж.

Реконструкція ключових пунктів пропуску

У 2026 році продовжаться роботи на трьох важливих міжнародних пунктах пропуску, що дозволить суттєво збільшити їх пропускну здатність.

1. “Порубне – Сірет” (кордон з Румунією)

У межах проєкту “Механізм сполучення Європи” (CEF) передбачено будівництво додаткових смуг для руху вантажного транспорту на в’їзд в Україну, встановлення вагового обладнання для митного контролю та облаштування майданчика для відстою великовагових транспортних засобів.

Після завершення реконструкції пропускна здатність зросте на 300 вантажних автомобілів на добу.

2. “Лужанка – Берегшурань” (кордон з Угорщиною)

Проєкт також реалізується на умовах співфінансування за грантові кошти у рамках програми CEF. Реконструкція передбачає розширення інфраструктури, будівництво нових адміністративних будівель, вагових комплексів, зон огляду, майданчиків накопичення транспорту, а також створення пішохідної інфраструктури. Після завершення проєкту пропускна здатність дозволить забезпечити оформлення 1300 легкових авто, 240 вантажівок та 30 автобусів.

3. “Ужгород – Вишнє-Нємецьке” (кордон зі Словаччиною)

Тут триває реконструкція пасажирської частини пункту пропуску. Проєкт передбачає створення нових смуг руху для легкових автомобілів та автобусів, будівництво павільйонів митного та прикордонного контролю, навісів і зон поглибленого огляду.

Очікується, що реконструкція дозволить збільшити пропускну здатність щонайменше на 20% від поточної.

Новий пункт пропуску з Румунією

У 2026 році триває будівництво нового пункту пропуску “Біла Церква – Сігету Мармацієй”.

Перша черга будівництва передбачає створення дорожньої інфраструктури, укріплення берегової лінії, будівництво дороги та освітлення, облаштування 7 смуг руху, зон огляду та необхідної експлуатаційної інфраструктури.

Відкриття пункту пропуску з тимчасовою інфраструктурою для легкових автомобілів заплановане на червень 2026 року, а завершення першої черги будівництва – до кінця 2026 року.

Після відкриття на модульній інфраструктурі пункт пропуску зможе пропускати до 700 легкових автомобілів на добу.

Капітальний ремонт та завершення будівництва

У 2026 році також передбачено завершення будівництва інфраструктури пункту пропуску “Бронниця – Унгри” та капітальний ремонт пунктів пропуску “Чоп (Тиса) – Захонь”, “Малий Березний – Убля”, “Солотвино – Сігету Мармацієй”.

Сервісні зони для вантажного транспорту

Паралельно розвивається інфраструктура для очікування та сервісного обслуговування вантажного транспорту перед кордоном.

У 2026 році будуються або розширюються сервісні зони:

“Ягодин – Дорогуськ” – на 600 вантажних автомобілів

“Рава-Руська – Хребенне” (2 сервісні зони) – на 270 автомобілів

“Краківець – Корчова” (2 сервісні зони) – на 200 автомобілів

Також вже у травні очікується відкриття зразкової сервісної зони “Рені – Джюрджюлешть” біля кордону з Молдовою.

Такі майданчики дозволяють впорядкувати рух вантажівок перед кордоном та дають можливість водіям планувати час відпочинку.

