Доставка їжі онлайн — ключові правила, які можуть врятувати ваші гроші

На що звертати увагу при замовленні їжі онлайн, щоб уникнути неприємних ситуацій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям нагадали про ключові правила безпечного замовлення готових страв через інтернет. На тлі зростання популярності доставки їжі фахівці закликають уважно ставитися як до якості продуктів, так і до власних прав.

Йдеться насамперед про базові дії, які допомагають уникнути проблем одразу після отримання замовлення.

У Держпродспоживслужбі радять перевіряти комплектність і стан страв одразу під час доставки, а також обов’язково отримувати розрахунковий документ — він є підтвердженням покупки та підставою для можливих претензій.

У разі невідповідності замовлення — наприклад, якщо відсутні окремі позиції — слід оперативно зв’язатися з кур’єром або закладом. Якщо ж продукція має ознаки неналежної якості, про це необхідно негайно повідомити продавця.

Окрему увагу в службі звертають на вибір сервісу. Замовлення рекомендують робити лише через перевірені сайти, де зазначено повну інформацію про суб’єкта господарювання: найменування та місцезнаходження закладу. Це важливо для подальшого захисту прав споживача.

Фахівці також радять розрізняти, у кого саме оформлюється замовлення: безпосередньо в закладі громадського харчування чи через посередницьку службу доставки. У другому випадку варто додатково перевіряти інформацію не лише про сервіс доставки, а й про виробника страв.

Якщо права споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється виконувати законні вимоги, у відомстві рекомендують звертатися до Держпродспоживслужби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.