Доставка їжі онлайн — ключові правила, які можуть врятувати ваші гроші

07:00, 23 березня 2026
На що звертати увагу при замовленні їжі онлайн, щоб уникнути неприємних ситуацій.
Українцям нагадали про ключові правила безпечного замовлення готових страв через інтернет. На тлі зростання популярності доставки їжі фахівці закликають уважно ставитися як до якості продуктів, так і до власних прав.

Йдеться насамперед про базові дії, які допомагають уникнути проблем одразу після отримання замовлення.

У Держпродспоживслужбі радять перевіряти комплектність і стан страв одразу під час доставки, а також обов’язково отримувати розрахунковий документ — він є підтвердженням покупки та підставою для можливих претензій.

У разі невідповідності замовлення — наприклад, якщо відсутні окремі позиції — слід оперативно зв’язатися з кур’єром або закладом. Якщо ж продукція має ознаки неналежної якості, про це необхідно негайно повідомити продавця.

Окрему увагу в службі звертають на вибір сервісу. Замовлення рекомендують робити лише через перевірені сайти, де зазначено повну інформацію про суб’єкта господарювання: найменування та місцезнаходження закладу. Це важливо для подальшого захисту прав споживача.

Фахівці також радять розрізняти, у кого саме оформлюється замовлення: безпосередньо в закладі громадського харчування чи через посередницьку службу доставки. У другому випадку варто додатково перевіряти інформацію не лише про сервіс доставки, а й про виробника страв.

Якщо права споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється виконувати законні вимоги, у відомстві рекомендують звертатися до Держпродспоживслужби.

Держспоживслужба Держпродспоживслужба захист прав споживачів

