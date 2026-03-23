Доставка еды онлайн — ключевые правила, которые могут спасти ваши деньги

07:00, 23 марта 2026
На что обращать внимание при заказе еды онлайн, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Украинцам напомнили о ключевых правилах безопасного заказа готовых блюд через интернет. На фоне роста популярности доставки еды специалисты призывают внимательно относиться как к качеству продуктов, так и к своим правам.

Речь идет прежде всего о базовых действиях, которые помогают избежать проблем сразу после получения заказа.

В Госпродпотребслужбе советуют проверять комплектность и состояние блюд сразу во время доставки, а также обязательно получать расчетный документ — он является подтверждением покупки и основанием для возможных претензий.

В случае несоответствия заказа — например, если отсутствуют отдельные позиции — следует оперативно связаться с курьером или заведением. Если же продукция имеет признаки ненадлежащего качества, об этом необходимо немедленно сообщить продавцу.

Отдельное внимание в службе обращают на выбор сервиса. Заказ рекомендуют делать только через проверенные сайты, где указана полная информация о субъекте хозяйствования: наименование и местонахождение заведения. Это важно для дальнейшей защиты прав потребителя.

Специалисты также советуют различать, у кого именно оформляется заказ: непосредственно в заведении общественного питания или через посредническую службу доставки. Во втором случае стоит дополнительно проверять информацию не только о сервисе доставки, но и о производителе блюд.

Если права потребителя нарушены и субъект хозяйствования отказывается выполнять законные требования, в ведомстве рекомендуют обращаться в Госпродпотребслужбу.

Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей

