Хто може подати податкову декларацію замість платника – роз’яснення ДПС

20:30, 23 березня 2026
У ДПС пояснили, у яких випадках декларацію про доходи може подати інша уповноважена особа та хто саме несе цей обов’язок.
Законодавство передбачає випадки, коли декларацію подає не сам платник податку, а інша особа. Це регулюється Податковим кодексом України і стосується ситуацій, коли людина не може виконати цей обов’язок самостійно через вік, стан здоров’я або інші обставини. Про це повідомили в ДПС.

Зокрема, обов’язок подання декларації покладається на:

  • батьків, опікуна або піклувальника — щодо доходів малолітніх, неповнолітніх осіб або осіб, яких суд визнав недієздатними;
  • спадкоємців, розпорядників майна або державних виконавців — щодо доходів особи, яка померла протягом звітного року;
  • державного виконавця, який забезпечує вимоги кредиторів платника податку, визнаного банкрутом.

У ДПС зазначають, що такі норми дозволяють забезпечити виконання податкових зобов’язань навіть у випадках, коли платник не може подати декларацію особисто.

Своєчасне декларування доходів дає змогу виконати вимоги законодавства, уникнути штрафів і фінансових санкцій, підтвердити джерела доходів, а також скористатися правом на податкову знижку і повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

Подати декларацію про майновий стан і доходи можна кількома способами: онлайн через електронні сервіси та Електронний кабінет платника, особисто у центрі обслуговування платників або поштою рекомендованим листом з описом вкладення.

У податковій наголошують, що найзручнішим є електронний спосіб, який дозволяє подати декларацію дистанційно у будь-який час. Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис або скористатися іншими засобами електронної ідентифікації.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС та міжнародні експерти визначили майбутніх суддів ВАКС

Від 205 претендентів до 22 фіналістів: завершились співбесіди до Вищого антикорупційного суду.

ВС: військовим зберігається виплата до 100 тисяч гривень при лікуванні наслідків поранення

КАС ВС роз’яснив, що право на додаткову винагороду у 100 000 грн зберігається і під час лікування наслідків поранення, якщо встановлено їх причинний зв’язок із захистом Батьківщини.

Крадіжки, контрабанда і розбої: чому апеляція в Києві залишила злочинців без покарання у справі, яка тягнулася понад 15 років

Суд підтвердив закриття справи через сплив строків давності — попри серію тяжких злочинів.

Комітет розгляне законопроєкт про надання Бюро економічної безпеки права користування закритими каналами зв’язку

Проект закону завершує процес передачі повноважень від ліквідованих підрозділів податкової міліції до БЕБ.

Верховна Рада планує вилучити з КПК норму про публікацію повісток у ЗМІ

Парламент ініціює цифровізацію процедури in absentia, пропонуючи онлайн-публікацію єдиним офіційним джерелом виклику.

