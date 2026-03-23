Хто може подати податкову декларацію замість платника – роз’яснення ДПС

У ДПС пояснили, у яких випадках декларацію про доходи може подати інша уповноважена особа та хто саме несе цей обов’язок.

Законодавство передбачає випадки, коли декларацію подає не сам платник податку, а інша особа. Це регулюється Податковим кодексом України і стосується ситуацій, коли людина не може виконати цей обов’язок самостійно через вік, стан здоров’я або інші обставини. Про це повідомили в ДПС.

Зокрема, обов’язок подання декларації покладається на:

батьків, опікуна або піклувальника — щодо доходів малолітніх, неповнолітніх осіб або осіб, яких суд визнав недієздатними;

спадкоємців, розпорядників майна або державних виконавців — щодо доходів особи, яка померла протягом звітного року;

державного виконавця, який забезпечує вимоги кредиторів платника податку, визнаного банкрутом.

У ДПС зазначають, що такі норми дозволяють забезпечити виконання податкових зобов’язань навіть у випадках, коли платник не може подати декларацію особисто.

Своєчасне декларування доходів дає змогу виконати вимоги законодавства, уникнути штрафів і фінансових санкцій, підтвердити джерела доходів, а також скористатися правом на податкову знижку і повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

Подати декларацію про майновий стан і доходи можна кількома способами: онлайн через електронні сервіси та Електронний кабінет платника, особисто у центрі обслуговування платників або поштою рекомендованим листом з описом вкладення.

У податковій наголошують, що найзручнішим є електронний спосіб, який дозволяє подати декларацію дистанційно у будь-який час. Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис або скористатися іншими засобами електронної ідентифікації.

