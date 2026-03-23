Кто может подать налоговую декларацию вместо налогоплательщика – разъяснение ГНС

В ГНС пояснили, в каких случаях декларацию о доходах может подать другое уполномоченное лицо и кто именно несет эту обязанность.

Законодательство предусматривает случаи, когда декларацию подает не сам налогоплательщик, а другое лицо. Это регулируется Налоговым кодексом Украины и касается ситуаций, когда человек не может выполнить эту обязанность самостоятельно из-за возраста, состояния здоровья или других обстоятельств. Об этом сообщили в ГНС.

В частности, обязанность подачи декларации возлагается на:

родителей, опекуна или попечителя — в отношении доходов малолетних, несовершеннолетних лиц или лиц, признанных судом недееспособными;

наследников, распорядителей имущества или государственных исполнителей — в отношении доходов лица, умершего в течение отчетного года;

государственного исполнителя, обеспечивающего требования кредиторов налогоплательщика, признанного банкротом.

В ГНС отмечают, что такие нормы позволяют обеспечить выполнение налоговых обязательств даже в случаях, когда плательщик не может подать декларацию лично.

Своевременное декларирование доходов позволяет выполнить требования законодательства, избежать штрафов и финансовых санкций, подтвердить источники доходов, а также воспользоваться правом на налоговую скидку и вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

Подать декларацию об имущественном положении и доходах можно несколькими способами: онлайн через электронные сервисы и Электронный кабинет плательщика, лично в центре обслуживания плательщиков или по почте заказным письмом с описью вложения.

В налоговой службе отмечают, что наиболее удобным является электронный способ, позволяющий подать декларацию удаленно в любое время. Для этого необходимо иметь квалифицированную электронную подпись или воспользоваться другими средствами электронной идентификации.

