Хто отримає одноразову грошову доплату у квітні 2026 року — список
Волинський обласний ТЦК нагадав, хто отримає одноразову грошову доплату у квітні 2026 року.
Там нагадали, що Уряд ухвалив постанову про нарахування додаткової фінансової допомоги для вразливих категорій громадян та Захисників України.
У квітні 2026 року частина отримувачів пенсій і соціальних виплат отримає одноразову грошову допомогу 1500 грн.
Категорії отримувачів (незалежно від розміру пенсії):
- Учасники АТО/ООС та заходів із відсічі збройної агресії рф.
- Члени сімей загиблих (померлих) або зниклих безвісти Захисників та Захисниць (ті, хто отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника).
- Ліквідатори аварії на ЧАЕС.
Отримувачі державної соціальної допомоги:
Допомога також передбачена для:
- ВПО (які отримують допомогу на проживання);
- Малозабезпечених сімей;
- Отримувачів базової соціальної допомоги;
- Осіб, які отримують соцдопомогу, але не мають права на пенсію;
- Сімей з дітьми (одинокі матері, опікуни, багатодітні сім’ї тощо).
Важливо знати:
1. Автоматичне нарахування: Вам не потрібно нікуди звертатися чи подавати заяви — виплата прийде автоматично.
2. Без впливу на субсидії: Ця доплата не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для призначення інших видів допомоги.
3. Без податків: Виплата не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.