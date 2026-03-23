Хто отримає одноразову грошову доплату у квітні 2026 року — список

21:16, 23 березня 2026
У квітні частина отримувачів пенсій і соціальних виплат отримає одноразову грошову допомогу 1500 грн.
Хто отримає одноразову грошову доплату у квітні 2026 року — список
Волинський обласний ТЦК нагадав, хто отримає одноразову грошову доплату у квітні 2026 року.

Там нагадали, що Уряд ухвалив постанову про нарахування додаткової фінансової допомоги для вразливих категорій громадян та Захисників України.

У квітні 2026 року частина отримувачів пенсій і соціальних виплат отримає одноразову грошову допомогу 1500 грн.

Категорії отримувачів (незалежно від розміру пенсії):

- Учасники АТО/ООС та заходів із відсічі збройної агресії рф.

- Члени сімей загиблих (померлих) або зниклих безвісти Захисників та Захисниць (ті, хто отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника).

- Ліквідатори аварії на ЧАЕС.

Отримувачі державної соціальної допомоги:

Допомога також передбачена для:

  • ВПО (які отримують допомогу на проживання);
  • Малозабезпечених сімей;
  • Отримувачів базової соціальної допомоги;
  • Осіб, які отримують соцдопомогу, але не мають права на пенсію;
  • Сімей з дітьми (одинокі матері, опікуни, багатодітні сім’ї тощо).

Важливо знати:

1. Автоматичне нарахування: Вам не потрібно нікуди звертатися чи подавати заяви — виплата прийде автоматично.

2. Без впливу на субсидії: Ця доплата не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для призначення інших видів допомоги.

3. Без податків: Виплата не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

