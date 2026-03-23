Кто получит единовременную денежную доплату в апреле 2026 года — список
Волынский областной ТЦК напомнил, кто получит единовременную денежную доплату в апреле 2026 года.
Там отметили, что правительство приняло постановление о начислении дополнительной финансовой помощи для уязвимых категорий граждан и Защитников Украины.
В апреле 2026 года часть получателей пенсий и социальных выплат получит единовременную денежную помощь в размере 1500 грн.
Категории получателей (независимо от размера пенсии):
участники АТО/ООС и мероприятий по отпору вооруженной агрессии рф;
члены семей погибших (умерших) или пропавших без вести Защитников и Защитниц (те, кто получает пенсию в связи с потерей кормильца);
ликвидаторы аварии на ЧАЭС.
Получатели государственной социальной помощи:
Помощь также предусмотрена для:
- ВПЛ (которые получают помощь на проживание);
- малообеспеченных семей;
- получателей базовой социальной помощи;
- лиц, получающих соцпомощь, но не имеющих права на пенсию;
- семей с детьми (одинокие матери, опекуны, многодетные семьи и т.д.).
Важно знать:
Автоматическое начисление: вам не нужно никуда обращаться или подавать заявления — выплата поступит автоматически.
Без влияния на субсидии: эта доплата не учитывается при расчете совокупного дохода семьи для назначения других видов помощи.
Без налогов: выплата не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.
