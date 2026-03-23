  1. В Украине

Кто получит единовременную денежную доплату в апреле 2026 года — список

21:16, 23 марта 2026
В апреле часть получателей пенсий и социальных выплат получит единовременную денежную помощь в размере 1500 грн.
Волынский областной ТЦК напомнил, кто получит единовременную денежную доплату в апреле 2026 года.

Там отметили, что правительство приняло постановление о начислении дополнительной финансовой помощи для уязвимых категорий граждан и Защитников Украины.

Категории получателей (независимо от размера пенсии):

участники АТО/ООС и мероприятий по отпору вооруженной агрессии рф;

члены семей погибших (умерших) или пропавших без вести Защитников и Защитниц (те, кто получает пенсию в связи с потерей кормильца);

ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Получатели государственной социальной помощи:

Помощь также предусмотрена для:

  • ВПЛ (которые получают помощь на проживание);
  • малообеспеченных семей;
  • получателей базовой социальной помощи;
  • лиц, получающих соцпомощь, но не имеющих права на пенсию;
  • семей с детьми (одинокие матери, опекуны, многодетные семьи и т.д.).

Важно знать:

Автоматическое начисление: вам не нужно никуда обращаться или подавать заявления — выплата поступит автоматически.

Без влияния на субсидии: эта доплата не учитывается при расчете совокупного дохода семьи для назначения других видов помощи.

Без налогов: выплата не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

