НМТ-2026: місця за кордоном закінчуються – у 17 містах вже немає запису

Понад 251 тисяча учасників уже зареєстровані, водночас частині вступників потрібно терміново виправити помилки в документах.

В Україні наближається завершення реєстрації на національний мультипредметний тест 2026 року. Як повідомив Український центр оцінювання якості освіти, у 17 містах 11 країн уже немає вільних місць для складання тесту.

Від початку реєстрації понад 293 тисячі осіб скористалися спеціальним сервісом на сайті УЦОЯО. Близько 60% із них під час створення персонального кабінету використовували застосунок «Дія». Понад 277 тисяч учасників уже подали інформацію та копії документів на обробку до регіональних центрів.

Станом на 23 березня 251 245 осіб отримали підтвердження успішної реєстрації та можуть сформувати сертифікат НМТ. Із них 237 118 планують проходити тестування в Україні, ще 14 127 — за кордоном.

Водночас у низці міст за кордоном квоти вже вичерпано. Зареєструватися неможливо у Відні, Варні, Мілані, Каунасі, Дюссельдорфі, Кельні, Вроцлаві, Гданську, Катовіце, Кракові, Любліні, Познані, Бухаресті, Братиславі, Чикаго, Празі та Берні.

У центрі наголошують: якщо учасник не натисне кнопку «Надіслати на обробку», його дані не будуть передані до регіонального центру, а реєстрацію не буде завершено. Після подання документів рекомендують регулярно перевіряти персональний кабінет.

За результатами перевірки 4830 вступників отримали повідомлення про необхідність доопрацювання даних або документів. Усунути недоліки та повторно подати інформацію потрібно якнайшвидше, але не пізніше 7 квітня.

Реєстрація на НМТ триватиме до 2 квітня включно, однак в УЦОЯО радять не зволікати, щоб встигнути виправити можливі помилки або внести зміни.

