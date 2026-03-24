НМТ-2026: места за рубежом заканчиваются — в 17 городах уже нет возможности записаться

13:18, 24 марта 2026
Более 251 тысячи участников уже зарегистрированы, при этом части абитуриентов необходимо срочно исправить ошибки в документах.
В Украине приближается завершение регистрации на национальный мультипредметный тест 2026 года. Как сообщил Украинский центр оценивания качества образования, в 17 городах 11 стран уже нет свободных мест для сдачи теста.

С начала регистрации более 293 тысяч человек воспользовались специальным сервисом на сайте УЦОЯО. Около 60% из них при создании личного кабинета использовали приложение «Дія». Более 277 тысяч участников уже подали информацию и копии документов на обработку в региональные центры.

По состоянию на 23 марта 251 245 человек получили подтверждение успешной регистрации и могут сформировать сертификат НМТ. Из них 237 118 планируют проходить тестирование в Украине, еще 14 127 — за рубежом.

В то же время в ряде городов за рубежом квоты уже исчерпаны. Зарегистрироваться невозможно в Вене, Варне, Милане, Каунасе, Дюссельдорфе, Кельне, Вроцлаве, Гданьске, Катовице, Кракове, Люблине, Познани, Бухаресте, Братиславе, Чикаго, Праге и Берне.

В центре отмечают: если участник не нажмет кнопку «Отправить на обработку», его данные не будут переданы в региональный центр, а регистрация не будет завершена. После подачи документов рекомендуют регулярно проверять личный кабинет.

По результатам проверки 4830 абитуриентов получили уведомления о необходимости доработать данные или документы. Устранить недостатки и повторно подать информацию нужно как можно скорее, но не позднее 7 апреля.

Регистрация на НМТ продлится до 2 апреля включительно, однако в УЦОЯО советуют не медлить, чтобы успеть исправить возможные ошибки или внести изменения.

