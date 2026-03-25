  1. В Україні

Як працюють нові правила рангів держслужбовців: пояснення НАДС на прикладі

14:53, 25 березня 2026
Що змінюється у присвоєнні рангів державним службовцям.
Національне агентство з питань держслужби оприлюднило роз’яснення щодо змін у присвоєнні рангів державним службовцям після набуття чинності постановою Кабміну від 25 лютого 2026 року №265.

Документ оновлює співвідношення між рангами держслужбовців і військовими, дипломатичними та іншими спеціальними званнями, визначене постановою уряду №306.

Які зміни передбачені

Згідно з оновленими нормами, низку військових і спеціальних звань віднесено до 8 рангу державного службовця. Раніше такі звання відповідали 9 рангу.

Йдеться, зокрема, про звання лейтенанта та молодшого лейтенанта Збройних сил України, поліції, служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки, а також інших правоохоронних і спеціальних органів.

Кому змінять ранг

Зміни стосуються державних службовців, яким раніше було присвоєно 9 ранг відповідно до попереднього співвідношення.

Якщо їхні військові чи спеціальні звання після змін відповідають 8 рангу, їм має бути присвоєно саме цей — вищий — ранг.

Як відбуватиметься перегляд

Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади мають протягом одного місяця з дня набрання чинності постановою №265 забезпечити присвоєння відповідних рангів.

Йдеться про приведення вже присвоєних рангів у відповідність до оновленого співвідношення.

Що з подальшим присвоєнням рангів

Після оновлення рангу відлік строку для присвоєння наступного — 7 рангу — розпочинається з дати присвоєння 8 рангу.

Приклад застосування

Якщо особі зі званням «лейтенант поліції» у 2025 році було присвоєно 9 ранг державного службовця, то після змін їй мають встановити 8 ранг відповідно до оновленого співвідношення.

У НАДС наголошують, що це роз’яснення має інформаційний характер і не встановлює нових правових норм.

