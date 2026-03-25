  1. В Украине

Как работают новые правила рангов госслужащих: разъяснение НАГС на примере

14:53, 25 марта 2026
Что меняется в присвоении рангов государственным служащим.
Национальное агентство по вопросам государственной службы обнародовало разъяснение относительно изменений в присвоении рангов государственным служащим после вступления в силу постановления Кабмина от 25 февраля 2026 года №265.

Документ обновляет соотношение между рангами государственных служащих и воинскими, дипломатическими и другими специальными званиями, определенное постановлением правительства №306.

Какие изменения предусмотрены

Согласно обновленным нормам, ряд воинских и специальных званий отнесен к 8 рангу государственного служащего. Ранее такие звания соответствовали 9 рангу.

Речь идет, в частности, о званиях лейтенанта и младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины, полиции, службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, Бюро экономической безопасности, а также других правоохранительных и специальных органов.

Кому изменят ранг

Изменения касаются государственных служащих, которым ранее был присвоен 9 ранг в соответствии с прежним соотношением.

Если их воинские или специальные звания после изменений соответствуют 8 рангу, им должен быть присвоен именно этот — более высокий — ранг.

Как будет происходить пересмотр

Министерства, другие центральные и местные органы исполнительной власти должны в течение одного месяца со дня вступления в силу постановления №265 обеспечить присвоение соответствующих рангов.

Речь идет о приведении уже присвоенных рангов в соответствие с обновленным соотношением.

Что с дальнейшим присвоением рангов

После обновления ранга отсчет срока для присвоения следующего — 7 ранга — начинается с даты присвоения 8 ранга.

Пример применения

Если лицу со званием «лейтенант полиции» в 2025 году был присвоен 9 ранг государственного служащего, то после изменений ему должны установить 8 ранг в соответствии с обновленным соотношением.

В НАГС подчеркивают, что это разъяснение носит информационный характер и не устанавливает новых правовых норм.

