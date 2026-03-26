Українці підтримали петицію про охорону Карпат і розширення заповідників: що вона передбачає

11:09, 26 березня 2026
Петиція, яка закликає обмежити забудову у високогір’ї Карпат і посилити охорону природних територій, за п’ять днів набрала необхідні 25 тисяч підписів.
Петиція щодо збереження Карпат, зареєстрована на офіційному сайті Президента кандидатом біологічних наук, за п’ять днів зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер, відповідно до процедури, Президент має надати відповідь протягом десяти робочих днів.

У документі наголошується, що розвиток Карпатського регіону має ґрунтуватися на принципах сталості, а реалізація інфраструктурних, інвестиційних і туристичних проєктів не повинна відбуватися за рахунок руйнування природних екосистем.

Йдеться про необхідність впровадження продуманого просторового та проєктного планування, яке б не допускало надмірного навантаження на вразливі гірські території та спрямовувало нове будівництво у зони з нижчим екологічним ризиком.

Автор петиції також звертає увагу на потребу рівномірного розвитку туристичної та рекреаційної інфраструктури в регіоні, що дозволить забезпечити зайнятість місцевого населення без концентрації великих курортів у окремих районах.

"Окреме занепокоєння викликають спроби розміщення масштабних інфраструктурних проєктів у високогір’ї, включно з будівництвом вітрових електростанцій і курортів на хребтах та вершинах вище 1000 метрів над рівнем моря. Такі території є ключовими для збереження біорізноманіття, формування водних ресурсів та підтримання природного балансу, а розміщення великої кількості турбін і доріг неминуче призведе до деградації старовікових лісів, порушення гідрологічних процесів, знищення унікальних ландшафтів та зникнення реліктових природних комплексів", - додає автор.

У зв’язку з цим автор закликає владу підготувати законопроєкт, який визначить особливі умови сталого розвитку Карпатського регіону, забезпечить охорону природних ландшафтів і культурної спадщини, а також запровадить заборону на суцільні рубки лісів і масштабне будівництво разом із відповідною інфраструктурою на висоті понад 1000 метрів і в інших екологічно важливих зонах.

Крім того, пропонується створити нові та розширити вже існуючі об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, зокрема заказники «Вільний Свидовець», «Полонина Гостра», «Полонина Красна», «Полонина Апецька», «Полонина Бичків», «Лютянська Голиця», «Верховинський Вододільний хребет», а також національні природні парки «Величні Карпати» і «Верховинський».

 

 

 

 

