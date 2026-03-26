Украинцы поддержали петицию об охране Карпат и расширении заповедников: что она предполагает

Петиция, призывающая ограничить застройку в высокогорье Карпат и усилить охрану природных территорий, за пять дней набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Петиция о сохранении Карпат, зарегистрированная на официальном сайте Президента кандидатом биологических наук, за пять дней собрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь, в соответствии с процедурой, Президент должен предоставить ответ в течение десяти рабочих дней.

В документе подчеркивается, что развитие Карпатского региона должно основываться на принципах устойчивости, а реализация инфраструктурных, инвестиционных и туристических проектов не должна происходить за счет разрушения природных экосистем.

Речь идет о необходимости внедрения продуманного пространственного и проектного планирования, которое не допускало бы чрезмерной нагрузки на уязвимые горные территории и направляло новое строительство в зоны с более низким экологическим риском.

Автор петиции также обращает внимание на необходимость равномерного развития туристической и рекреационной инфраструктуры в регионе, что позволит обеспечить занятость местного населения без концентрации крупных курортов в отдельных районах.

«Отдельную обеспокоенность вызывают попытки размещения масштабных инфраструктурных проектов в высокогорье, включая строительство ветровых электростанций и курортов на хребтах и вершинах выше 1000 метров над уровнем моря. Такие территории являются ключевыми для сохранения биоразнообразия, формирования водных ресурсов и поддержания природного баланса, а размещение большого количества турбин и дорог неизбежно приведет к деградации старовозрастных лесов, нарушению гидрологических процессов, уничтожению уникальных ландшафтов и исчезновению реликтовых природных комплексов», — добавляет автор.

В связи с этим автор призывает власти подготовить законопроект, который определит особые условия устойчивого развития Карпатского региона, обеспечит охрану природных ландшафтов и культурного наследия, а также введет запрет на сплошные рубки лесов и масштабное строительство вместе с соответствующей инфраструктурой на высоте более 1000 метров и в других экологически важных зонах.

Кроме того, предлагается создать новые и расширить уже существующие объекты природно-заповедного фонда общегосударственного значения, в частности заказники «Свободный Свидовец», «Полонина Гострая», «Полонина Красная», «Полонина Апецкая», «Полонина Бычков», «Лютянская Голиця», «Верховинский Водораздельный хребет», а также национальные природные парки «Величественные Карпаты» и «Верховинский».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.