Мстислав Банік став заступником міністра оборони — відповідатиме за реформу закупівель

Кабмін призначив Михайлу Федорову заступника, який реформуватиме закупівлі в оборонці.

Фото: mod.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів призначив Мстислава Баніка заступником міністра оборони, який відповідатиме за реформу закупівель для українського війська. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

«На засіданні уряду Мстислава Баніка призначено заступником міністра.

Також підписав указ про призначення Юрія Мироненка на посаду генерального інспектора Міністерства оборони України», - заявив Федоров.

За його словами, Банік відповідатиме за реформу закупівель: «Завдання — зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими та ефективними у світі».

Федоров додав, що Банік має досвід побудови державних цифрових продуктів.

У Мінцифрі він відповідав за запуск і розвиток Дії. У Міноборони очолював розвиток «Армія+» та «Резерв+».

«Має бойовий досвід: добровільно долучився до війська та пройшов шлях від солдата до офіцера. Створював підрозділи FPV-дронів, працював на рівні штабу. Брав участь у Курській операції в складі підрозділу CODE 9.2», - додав Федоров.

Крім того, Юрія Мироненка було призначено генеральним інспектором Міноборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.