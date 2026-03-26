  1. В Україні

Мстислав Банік став заступником міністра оборони — відповідатиме за реформу закупівель

13:01, 26 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін призначив Михайлу Федорову заступника, який реформуватиме закупівлі в оборонці.
Фото: mod.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів призначив Мстислава Баніка заступником міністра оборони, який відповідатиме за реформу закупівель для українського війська. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«На засіданні уряду Мстислава Баніка призначено заступником міністра.

Також підписав указ про призначення Юрія Мироненка на посаду генерального інспектора Міністерства оборони України», - заявив Федоров.

За його словами, Банік відповідатиме за реформу закупівель: «Завдання — зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими та ефективними у світі».

Федоров додав, що Банік має досвід побудови державних цифрових продуктів.

У Мінцифрі він відповідав за запуск і розвиток Дії. У Міноборони очолював розвиток «Армія+» та «Резерв+».

«Має бойовий досвід: добровільно долучився до війська та пройшов шлях від солдата до офіцера. Створював підрозділи FPV-дронів, працював на рівні штабу. Брав участь у Курській операції в складі підрозділу CODE 9.2», - додав Федоров.

Крім того, Юрія Мироненка було призначено генеральним інспектором Міноборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Михайло Федоров

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]