  1. В Украине

Мстислав Баник стал заместителем министра обороны — будет отвечать за реформу закупок

13:01, 26 марта 2026
Кабмин назначил Михаилу Федорову заместителя, который будет реформировать закупки в оборонной сфере.
Фото: mod.gov.ua
Кабинет Министров назначил Мстислава Баника заместителем министра обороны, который будет отвечать за реформу закупок для украинской армии. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

«На заседании правительства Мстислава Баника назначено заместителем министра.

Также подписал указ о назначении Юрия Мироненко на должность генерального инспектора Министерства обороны Украины», — заявил Федоров.

По его словам, Баник будет отвечать за реформу закупок: «Задача — сделать закупки для украинской армии максимально прозрачными и эффективными в мире».

Федоров добавил, что Баник имеет опыт создания государственных цифровых продуктов.

В Минцифры он отвечал за запуск и развитие «Дії». В Минобороны возглавлял развитие «Армия+» и «Резерв+».

«Имеет боевой опыт: добровольно присоединился к армии и прошел путь от солдата до офицера. Создавал подразделения FPV-дронов, работал на уровне штаба. Принимал участие в Курской операции в составе подразделения CODE 9.2», — добавил Федоров.

Кроме того, Юрий Мироненко был назначен генеральным инспектором Минобороны.

