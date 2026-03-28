  1. В Україні

Чи треба декларувати авто, яке передано іншій особі на підставі довіреності з правом розпорядження

07:00, 28 березня 2026
У НАЗК роз’яснили питання декларування авто, яке передано іншій особі на підставі довіреності з правом розпорядження.
Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, чи слід декларувати транспортний засіб, який передано іншій особі на підставі довіреності з правом розпорядження.

У відомстві підкреслили, такий транспортний засіб треба декларувати, оскільки видання довіреності не припиняє права власності особи на майно.

Правове регулювання відносин, пов’язаних з купівлею-продажем транспортних засобів, здійснюється на підставі положень ЦК України з урахуванням загальних положень про договір та спеціальних правил, закріплених у відповідних положеннях Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, які визначають певні особливості укладення, виконання та правові наслідки невиконання відповідних договорів.

Продаж транспортного засобу, що має ідентифікаційний номер, передбачає відповідне оформлення договору купівлі-продажу цього транспортного засобу, зняття його з обліку, отримання свідоцтва про його реєстрацію.

Так, видача довіреності на володіння, користування та розпорядження транспортним засобом без належного укладення договору купівлі-продажу цього транспортного засобу не вважається укладеним відповідно до закону договором та не є підставою для набуття права власності на транспортний засіб особою, яка цю довіреність отримала.

декларація НАЗК декларування

