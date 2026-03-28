Нужно ли декларировать авто, переданное другому лицу на основании доверенности с правом распоряжения

В НАПК разъяснили вопрос декларирования авто, которое передано другому лицу на основании доверенности с правом распоряжения.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции объяснило, следует ли декларировать транспортное средство, которое передано другому лицу на основании доверенности с правом распоряжения.

В ведомстве подчеркнули, что такое транспортное средство необходимо декларировать, поскольку выдача доверенности не прекращает права собственности лица на имущество.

Правовое регулирование отношений, связанных с куплей-продажей транспортных средств, осуществляется на основании положений ГК Украины с учетом общих положений о договоре и специальных правил, закрепленных в соответствующих положениях Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 07.09.1998 № 1388, которые определяют определенные особенности заключения, исполнения и правовые последствия невыполнения соответствующих договоров.

Продажа транспортного средства, имеющего идентификационный номер, предусматривает соответствующее оформление договора купли-продажи этого транспортного средства, снятие его с учета, получение свидетельства о его регистрации.

Таким образом, выдача доверенности на владение, пользование и распоряжение транспортным средством без надлежащего заключения договора купли-продажи этого транспортного средства не считается заключенным в соответствии с законом договором и не является основанием для приобретения права собственности на транспортное средство лицом, получившим такую доверенность.

