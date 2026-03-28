  1. В Украине

Нужно ли декларировать авто, переданное другому лицу на основании доверенности с правом распоряжения

07:00, 28 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В НАПК разъяснили вопрос декларирования авто, которое передано другому лицу на основании доверенности с правом распоряжения.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции объяснило, следует ли декларировать транспортное средство, которое передано другому лицу на основании доверенности с правом распоряжения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве подчеркнули, что такое транспортное средство необходимо декларировать, поскольку выдача доверенности не прекращает права собственности лица на имущество.

Правовое регулирование отношений, связанных с куплей-продажей транспортных средств, осуществляется на основании положений ГК Украины с учетом общих положений о договоре и специальных правил, закрепленных в соответствующих положениях Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 07.09.1998 № 1388, которые определяют определенные особенности заключения, исполнения и правовые последствия невыполнения соответствующих договоров.

Продажа транспортного средства, имеющего идентификационный номер, предусматривает соответствующее оформление договора купли-продажи этого транспортного средства, снятие его с учета, получение свидетельства о его регистрации.

Таким образом, выдача доверенности на владение, пользование и распоряжение транспортным средством без надлежащего заключения договора купли-продажи этого транспортного средства не считается заключенным в соответствии с законом договором и не является основанием для приобретения права собственности на транспортное средство лицом, получившим такую доверенность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация НАПК декларирование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Для госслужащих установят «потолок» зарплат на уровне выплат рядового военнослужащего

Законопроект предусматривает повышение денежного обеспечения военнослужащих и введение на период военного положения ограничения максимальных зарплат в государственном секторе.

В Украине женщин ставят на воинский учет и объявляют в розыск в ТЦК — что решают суды

Инструкция для женщин: что делать, если вас незаконно внесли в реестр военнообязанных.

Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]