КСУ продовжив розгляд справ щодо виконавчого провадження, трудових відносин і норм Сімейного кодексу

Велика палата КСУ на закритих частинах пленарних засідань продовжила розгляд справ щодо конституційності норм законодавства про виконавче провадження, функціонування залізничного транспорту, трудові відносини та окремих положень Сімейного кодекс.

Конституційний Суд, що Велика палата 26 березня на закритих частинах пленарних засідань продовжила розгляд справ:–Верховного Суду щодо конституційності пункту 11 частини першої статті 34, пункту 101 розділу ХІІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про виконавче провадження“ від 2 червня 2016 року № 1404–VIII, пунктів 51, 52 розділу ІІІ „Перехідні та прикінцеві положення“ Закону

України „Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування“ від 23 лютого 2012 року № 4442–VI;

– Сороки Віктора Володимировича, Карпенка Романа Миколайовича, Прокопенка Юрія Олексійовича, Дудкевича Едуарда Валентиновича, Романенка Олександра Володимировича, Ільюшонок Олени Юріївни щодо конституційності підпункту 17 пункту 1 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин“ від 1 липня 2022 року № 2352–ІХ;

– Верховного Суду щодо конституційності окремого припису пункту 10 частини першої статті 212 Сімейного кодексу України.

Розгляд цих справ Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Велика палата подовжила до 23 квітня ц.р. строк постановлення колегіями суддів ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами Бабака М.А., Денисенка Б.М., Клименка О.В., Коломойського І.В., Пільчак Ю.Р.

