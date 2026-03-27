КСУ продолжил рассмотрение дел, касающихся исполнительного производства, трудовых отношений и норм Семейного кодекса

Большая палата КСУ на закрытых частях пленарных заседаний продолжила рассмотрение дел о конституционности норм законодательства об исполнительном производстве, функционировании железнодорожного транспорта, трудовых отношениях и отдельных положениях Семейного кодекса.

Конституционный Суд сообщает, что Большая палата 26 марта на закрытых частях пленарных заседаний продолжила рассмотрение дел:

– Верховного Суда относительно конституционности пункта 11 части первой статьи 34, пункта 101 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве» от 2 июня 2016 года № 1404–VIII, пунктов 51, 52 раздела III «Переходные и заключительные положения» Закона Украины «Об особенностях создания акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» от 23 февраля 2012 года № 4442–VI;

– Сороки Виктора Владимировича, Карпенко Романа Николаевича, Прокопенко Юрия Алексеевича, Дудкевича Эдуарда Валентиновича, Романенко Александра Владимировича, Ильюшонок Елены Юрьевны относительно конституционности подпункта 17 пункта 1 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений» от 1 июля 2022 года № 2352–IX;

– Верховного Суда относительно конституционности отдельного положения пункта 10 части первой статьи 212 Семейного кодекса Украины.

Рассмотрение этих дел Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Большая палата продлила до 23 апреля текущего года срок принятия коллегиями судей решений об открытии или об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам Бабака М.А., Денисенко Б.М., Клименко О.В., Коломойского И.В., Пильчак Ю.Р.

