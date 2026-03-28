  1. В Україні

«Номер мрії» — чи реально забронювати його ще до купівлі автомобіля

07:36, 28 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Розповідаємо, як працює бронювання номерів і що важливо врахувати.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС звернув увагу водіїв на доступність послуги онлайн-бронювання номерних знаків через Кабінет водія.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Сервіс дає змогу обрати бажану комбінацію номерного знака та закріпити її за собою ще до придбання автомобіля. Для цього потрібно визначити сервісний центр МВС і оформити бронювання онлайн.

У відомстві підкреслюють: номерний знак закріплюється виключно за заявником і не може бути переданий іншій особі.

Термін бронювання становить до 15 днів. За цей час необхідно зареєструвати транспортний засіб і закріпити обраний номер. Якщо цього не зробити, бронювання скасовується.

Вартість послуги стартує від 162 гривень і залежить від обраної комбінації номерного знака.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

сервісний центр МВС автомобіль

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]