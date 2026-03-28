«Номер мрії» — чи реально забронювати його ще до купівлі автомобіля

Розповідаємо, як працює бронювання номерів і що важливо врахувати.

Головний сервісний центр МВС звернув увагу водіїв на доступність послуги онлайн-бронювання номерних знаків через Кабінет водія.

Сервіс дає змогу обрати бажану комбінацію номерного знака та закріпити її за собою ще до придбання автомобіля. Для цього потрібно визначити сервісний центр МВС і оформити бронювання онлайн.

У відомстві підкреслюють: номерний знак закріплюється виключно за заявником і не може бути переданий іншій особі.

Термін бронювання становить до 15 днів. За цей час необхідно зареєструвати транспортний засіб і закріпити обраний номер. Якщо цього не зробити, бронювання скасовується.

Вартість послуги стартує від 162 гривень і залежить від обраної комбінації номерного знака.

