«Номер мечты» — реально ли забронировать его еще до покупки автомобиля

07:36, 28 марта 2026
Рассказываем, как работает бронирование номеров и что важно учитывать.
Главный сервисный центр МВД обратил внимание водителей на доступность услуги онлайн-бронирования номерных знаков через Кабинет водителя.

Сервис позволяет выбрать желаемую комбинацию номерного знака и закрепить ее за собой еще до приобретения автомобиля. Для этого необходимо определить сервисный центр МВД и оформить бронирование онлайн.

В ведомстве подчеркивают: номерной знак закрепляется исключительно за заявителем и не может быть передан другому лицу.

Срок бронирования составляет до 15 дней. За это время необходимо зарегистрировать транспортное средство и закрепить выбранный номер. Если этого не сделать, бронирование отменяется.

Стоимость услуги начинается от 162 гривен и зависит от выбранной комбинации номерного знака.

сервисный центр МВД автомобиль

