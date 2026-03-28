«Номер мечты» — реально ли забронировать его еще до покупки автомобиля

Рассказываем, как работает бронирование номеров и что важно учитывать.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД обратил внимание водителей на доступность услуги онлайн-бронирования номерных знаков через Кабинет водителя.

Сервис позволяет выбрать желаемую комбинацию номерного знака и закрепить ее за собой еще до приобретения автомобиля. Для этого необходимо определить сервисный центр МВД и оформить бронирование онлайн.

В ведомстве подчеркивают: номерной знак закрепляется исключительно за заявителем и не может быть передан другому лицу.

Срок бронирования составляет до 15 дней. За это время необходимо зарегистрировать транспортное средство и закрепить выбранный номер. Если этого не сделать, бронирование отменяется.

Стоимость услуги начинается от 162 гривен и зависит от выбранной комбинации номерного знака.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.