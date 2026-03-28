Скриншоти з «Дії» не підходять — назвали типові помилки абітурієнтів під час реєстрації на НМТ

Через неправильні документи та довідки вступникам можуть відмовити у реєстрації.

Під час реєстрації на національний мультипредметний тест цього року учасники найчастіше допускають типові помилки з документами. Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, одна з найпоширеніших проблем — подання скриншотів із застосунку «Дія» замість повноцінних сканкопій або фотокопій документів.

Крім того, абітурієнти часто неправильно оформлюють довідки з місця навчання.

Бабак наголошує: довідка має чітко відповідати встановленим вимогам. Зокрема, вона повинна:

містити формулювання про завершення навчання у 2026 році;

мати дату видачі;

містити реєстраційний номер.

Якщо хоча б один із цих елементів відсутній або текст відрізняється від потрібного, документ не підтверджує здобуття повної загальної середньої освіти.

Серед інших помилок — відсутність документа, який пояснює, чому у заявника немає реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

Це стосується тих, хто:

офіційно відмовився від отримання номера (з відповідною відміткою в паспорті);

або не зміг його оформити, наприклад, через перебування за кордоном.

У таких випадках потрібно надати підтвердні документи.

Як відомо, основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня, а реєстрація триватиме з 5 березня до 2 квітня і 11–16 травня відповідно.

