Скриншоти з «Дії» не підходять — назвали типові помилки абітурієнтів під час реєстрації на НМТ
Під час реєстрації на національний мультипредметний тест цього року учасники найчастіше допускають типові помилки з документами. Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
За його словами, одна з найпоширеніших проблем — подання скриншотів із застосунку «Дія» замість повноцінних сканкопій або фотокопій документів.
Крім того, абітурієнти часто неправильно оформлюють довідки з місця навчання.
Бабак наголошує: довідка має чітко відповідати встановленим вимогам. Зокрема, вона повинна:
- містити формулювання про завершення навчання у 2026 році;
- мати дату видачі;
- містити реєстраційний номер.
Якщо хоча б один із цих елементів відсутній або текст відрізняється від потрібного, документ не підтверджує здобуття повної загальної середньої освіти.
Серед інших помилок — відсутність документа, який пояснює, чому у заявника немає реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).
Це стосується тих, хто:
- офіційно відмовився від отримання номера (з відповідною відміткою в паспорті);
- або не зміг його оформити, наприклад, через перебування за кордоном.
У таких випадках потрібно надати підтвердні документи.
Як відомо, основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня, а реєстрація триватиме з 5 березня до 2 квітня і 11–16 травня відповідно.
