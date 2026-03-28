Скриншоты из «Дии» не подходят — названы типичные ошибки абитуриентов при регистрации на НМТ
Во время регистрации на национальный мультипредметный тест в этом году участники чаще всего допускают типичные ошибки с документами. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
По его словам, одна из самых распространенных проблем — подача скриншотов из приложения «Дія» вместо полноценных сканкопий или фотокопий документов.
Кроме того, абитуриенты часто неправильно оформляют справки с места учебы.
Бабак подчеркивает: справка должна четко соответствовать установленным требованиям. В частности, она должна:
- содержать формулировку о завершении обучения в 2026 году;
- иметь дату выдачи;
- содержать регистрационный номер.
Если хотя бы один из этих элементов отсутствует или текст отличается от необходимого, документ не подтверждает получение полного общего среднего образования.
Среди других ошибок — отсутствие документа, который объясняет, почему у заявителя нет регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
Это касается тех, кто:
- официально отказался от получения номера (с соответствующей отметкой в паспорте);
- или не смог его оформить, например, из-за пребывания за границей.
В таких случаях необходимо предоставить подтверждающие документы.
Как известно, основная сессия НМТ-2026 пройдет с 20 мая по 25 июня, а дополнительная — с 17 по 24 июля, при этом регистрация продлится с 5 марта по 2 апреля и 11–16 мая соответственно.
