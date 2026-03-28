Скриншоты из «Дии» не подходят — названы типичные ошибки абитуриентов при регистрации на НМТ

Из-за неправильных документов и справок абитуриентам могут отказать в регистрации.

Во время регистрации на национальный мультипредметный тест в этом году участники чаще всего допускают типичные ошибки с документами. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, одна из самых распространенных проблем — подача скриншотов из приложения «Дія» вместо полноценных сканкопий или фотокопий документов.

Кроме того, абитуриенты часто неправильно оформляют справки с места учебы.

Бабак подчеркивает: справка должна четко соответствовать установленным требованиям. В частности, она должна:

содержать формулировку о завершении обучения в 2026 году;

иметь дату выдачи;

содержать регистрационный номер.

Если хотя бы один из этих элементов отсутствует или текст отличается от необходимого, документ не подтверждает получение полного общего среднего образования.

Среди других ошибок — отсутствие документа, который объясняет, почему у заявителя нет регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Это касается тех, кто:

официально отказался от получения номера (с соответствующей отметкой в паспорте);

или не смог его оформить, например, из-за пребывания за границей.

В таких случаях необходимо предоставить подтверждающие документы.

Как известно, основная сессия НМТ-2026 пройдет с 20 мая по 25 июня, а дополнительная — с 17 по 24 июля, при этом регистрация продлится с 5 марта по 2 апреля и 11–16 мая соответственно.

