  В Украине

Скриншоты из «Дии» не подходят — названы типичные ошибки абитуриентов при регистрации на НМТ

10:53, 28 марта 2026
Из-за неправильных документов и справок абитуриентам могут отказать в регистрации.
Во время регистрации на национальный мультипредметный тест в этом году участники чаще всего допускают типичные ошибки с документами. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, одна из самых распространенных проблем — подача скриншотов из приложения «Дія» вместо полноценных сканкопий или фотокопий документов.

Кроме того, абитуриенты часто неправильно оформляют справки с места учебы.

Бабак подчеркивает: справка должна четко соответствовать установленным требованиям. В частности, она должна:

  • содержать формулировку о завершении обучения в 2026 году;
  • иметь дату выдачи;
  • содержать регистрационный номер.

Если хотя бы один из этих элементов отсутствует или текст отличается от необходимого, документ не подтверждает получение полного общего среднего образования.

Среди других ошибок — отсутствие документа, который объясняет, почему у заявителя нет регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Это касается тех, кто:

  • официально отказался от получения номера (с соответствующей отметкой в паспорте);
  • или не смог его оформить, например, из-за пребывания за границей.

В таких случаях необходимо предоставить подтверждающие документы.

Как известно, основная сессия НМТ-2026 пройдет с 20 мая по 25 июня, а дополнительная — с 17 по 24 июля, при этом регистрация продлится с 5 марта по 2 апреля и 11–16 мая соответственно.

Национальный мультипредметный тест (НМТ) обучение образование

