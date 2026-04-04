Пенсія у 50 років: кому доступна та які документи потрібні

В Україні передбачено право на достроковий вихід на пенсію для батьків, які виховують дітей з інвалідністю з дитинства.

В Україні законодавством передбачено перелік громадян, які можуть вийти на пенсію раніше встановленого віку. До цієї категорії, зокрема, належать батьки дітей з інвалідністю з дитинства.

Жінка, яка виховувала таку дитину до досягнення нею шестирічного віку, має право оформити пенсію вже після 50 років, якщо її страховий стаж становить не менше 15 років.

Чоловік у подібній ситуації може претендувати на пенсію з 55 років за наявності щонайменше 20 років страхового стажу. Якщо саме батько звертається за призначенням виплат, необхідно додатково надати письмову згоду матері або документи, що підтверджують її відсутність (наприклад, свідоцтво про смерть чи рішення суду).

Подати документи на дострокову пенсію дозволяється за один місяць до досягнення відповідного віку. Це можна зробити особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або дистанційно — через офіційний вебпортал електронних послуг.

Для оформлення пенсії знадобляться такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

свідоцтво про народження дитини;

підтвердження факту виховання дитини до 6 років;

документи, що засвідчують страховий стаж (наприклад, трудова книжка, диплом, інші підтвердження);

свідоцтво про шлюб (якщо змінювалося прізвище);

документи про встановлення інвалідності з дитинства (висновки МСЕК, медичні довідки тощо);

довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за потреби);

банківські реквізити для виплат;

фотокартка для пенсійного посвідчення.

У разі подання заявки онлайн потрібно мати кваліфікований електронний підпис, а також підготувати якісні скан-копії всіх необхідних документів для завантаження в систему.

