Пенсия в 50 лет: кому доступна и какие документы нужны
В Украине законодательством предусмотрен перечень граждан, которые имеют право выйти на пенсию раньше установленного возраста. К этой категории, в частности, относятся родители детей с инвалидностью с детства.
Женщина, которая воспитывала такого ребенка до достижения им шестилетнего возраста, может оформить пенсию уже после 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет.
Мужчина в аналогичной ситуации имеет право на пенсию с 55 лет, если его страховой стаж составляет не менее 20 лет. Если за назначением выплат обращается отец, дополнительно необходимо предоставить письменное согласие матери или документы, подтверждающие её отсутствие (например, свидетельство о смерти или решение суда).
Подать документы на досрочную пенсию можно за один месяц до достижения соответствующего возраста. Это можно сделать лично в сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно — через официальный вебпортал электронных услуг.
Для оформления пенсии понадобятся следующие документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код (РНОКПП);
- свидетельство о рождении ребенка;подтверждение факта воспитания ребенка до 6 лет;
- документы, подтверждающие страховой стаж (например, трудовая книжка, диплом и другие подтверждения);
- свидетельство о браке (если менялась фамилия);
- документы об установлении инвалидности с детства (заключения МСЭК, медицинские справки и т.п.);
- справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (при необходимости);
- банковские реквизиты для выплат;
- фотография для пенсионного удостоверения.
При подаче заявления онлайн необходимо иметь квалифицированную электронную подпись, а также заранее подготовить качественные скан-копии всех необходимых документов для загрузки в систему.
