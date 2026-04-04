  1. В Украине

Пенсия в 50 лет: кому доступна и какие документы нужны

15:59, 4 апреля 2026
В Украине предусмотрено право на досрочный уход на пенсию для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства.
В Украине законодательством предусмотрен перечень граждан, которые имеют право выйти на пенсию раньше установленного возраста. К этой категории, в частности, относятся родители детей с инвалидностью с детства.

Женщина, которая воспитывала такого ребенка до достижения им шестилетнего возраста, может оформить пенсию уже после 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

Мужчина в аналогичной ситуации имеет право на пенсию с 55 лет, если его страховой стаж составляет не менее 20 лет. Если за назначением выплат обращается отец, дополнительно необходимо предоставить письменное согласие матери или документы, подтверждающие её отсутствие (например, свидетельство о смерти или решение суда).

Подать документы на досрочную пенсию можно за один месяц до достижения соответствующего возраста. Это можно сделать лично в сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно — через официальный вебпортал электронных услуг.

Для оформления пенсии понадобятся следующие документы:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код (РНОКПП);
  • свидетельство о рождении ребенка;подтверждение факта воспитания ребенка до 6 лет;
  • документы, подтверждающие страховой стаж (например, трудовая книжка, диплом и другие подтверждения);
  • свидетельство о браке (если менялась фамилия);
  • документы об установлении инвалидности с детства (заключения МСЭК, медицинские справки и т.п.);
  • справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (при необходимости);
  • банковские реквизиты для выплат;
  • фотография для пенсионного удостоверения.

При подаче заявления онлайн необходимо иметь квалифицированную электронную подпись, а также заранее подготовить качественные скан-копии всех необходимых документов для загрузки в систему.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

