Пенсия в 50 лет: кому доступна и какие документы нужны

В Украине предусмотрено право на досрочный уход на пенсию для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства.

В Украине законодательством предусмотрен перечень граждан, которые имеют право выйти на пенсию раньше установленного возраста. К этой категории, в частности, относятся родители детей с инвалидностью с детства.

Женщина, которая воспитывала такого ребенка до достижения им шестилетнего возраста, может оформить пенсию уже после 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

Мужчина в аналогичной ситуации имеет право на пенсию с 55 лет, если его страховой стаж составляет не менее 20 лет. Если за назначением выплат обращается отец, дополнительно необходимо предоставить письменное согласие матери или документы, подтверждающие её отсутствие (например, свидетельство о смерти или решение суда).

Подать документы на досрочную пенсию можно за один месяц до достижения соответствующего возраста. Это можно сделать лично в сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно — через официальный вебпортал электронных услуг.

Для оформления пенсии понадобятся следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код (РНОКПП);

свидетельство о рождении ребенка;подтверждение факта воспитания ребенка до 6 лет;

документы, подтверждающие страховой стаж (например, трудовая книжка, диплом и другие подтверждения);

свидетельство о браке (если менялась фамилия);

документы об установлении инвалидности с детства (заключения МСЭК, медицинские справки и т.п.);

справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (при необходимости);

банковские реквизиты для выплат;

фотография для пенсионного удостоверения.

При подаче заявления онлайн необходимо иметь квалифицированную электронную подпись, а также заранее подготовить качественные скан-копии всех необходимых документов для загрузки в систему.

