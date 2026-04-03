  1. В Україні
  2. / Суспільство

Спільний заповіт подружжя – що це і для чого потрібен

18:00, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подружжя може заздалегідь визначити порядок передачі свого спільного майна після смерті одного або обох партнерів.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України пояснило, що спільний заповіт подружжя – це правовий механізм, який дозволяє чоловікові та дружині оформити заповіт на майно, що належить їм на праві спільної сумісної власності. Складати такий заповіт можуть лише подружжя, зареєстроване офіційно в органах державної реєстрації актів цивільного стану, і він стосується майна, набутого під час шлюбу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як працює спільний заповіт

За спільним заповітом порядок спадкування виглядає так:

  • після смерті одного з подружжя його частка у спільному майні переходить до другого;
  • після смерті другого подружжя майно переходить до спадкоємців, визначених у заповіті.

Наприклад, подружжя може заповісти спільне майно дітям: після смерті одного з подружжя другий стає єдиним власником, а спадщина переходить дітям лише після смерті другого партнера.

Особливості та обмеження

Подружжя може відмовитися від спільного заповіту за життя, але така відмова повинна бути нотаріально оформлена. Після смерті одного з подружжя змінити або скасувати заповіт вже неможливо – нотаріус накладає заборону на відчуження майна, зазначеного у заповіті.

Спільний заповіт втрачає чинність у разі розірвання шлюбу або може бути визнаний недійсним у судовому порядку.

Навіщо потрібен спільний заповіт

За допомогою спільного заповіту подружжя може:

  • захистити майнові права того, хто пережив іншого;
  • зберегти цілісність спільного майна;
  • заздалегідь визначити, кому перейде майно після смерті обох.

Для оформлення спільного заповіту необхідно, щоб обидва подружжя разом звернулися до нотаріуса.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

заповіт поділ майна Міністерство юстиції України

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]