Спільний заповіт подружжя – що це і для чого потрібен

Подружжя може заздалегідь визначити порядок передачі свого спільного майна після смерті одного або обох партнерів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України пояснило, що спільний заповіт подружжя – це правовий механізм, який дозволяє чоловікові та дружині оформити заповіт на майно, що належить їм на праві спільної сумісної власності. Складати такий заповіт можуть лише подружжя, зареєстроване офіційно в органах державної реєстрації актів цивільного стану, і він стосується майна, набутого під час шлюбу.

Як працює спільний заповіт

За спільним заповітом порядок спадкування виглядає так:

після смерті одного з подружжя його частка у спільному майні переходить до другого;

після смерті другого подружжя майно переходить до спадкоємців, визначених у заповіті.

Наприклад, подружжя може заповісти спільне майно дітям: після смерті одного з подружжя другий стає єдиним власником, а спадщина переходить дітям лише після смерті другого партнера.

Особливості та обмеження

Подружжя може відмовитися від спільного заповіту за життя, але така відмова повинна бути нотаріально оформлена. Після смерті одного з подружжя змінити або скасувати заповіт вже неможливо – нотаріус накладає заборону на відчуження майна, зазначеного у заповіті.

Спільний заповіт втрачає чинність у разі розірвання шлюбу або може бути визнаний недійсним у судовому порядку.

Навіщо потрібен спільний заповіт

За допомогою спільного заповіту подружжя може:

захистити майнові права того, хто пережив іншого;

зберегти цілісність спільного майна;

заздалегідь визначити, кому перейде майно після смерті обох.

Для оформлення спільного заповіту необхідно, щоб обидва подружжя разом звернулися до нотаріуса.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.