Совместное завещание супругов – что это и для чего оно нужно

Супруги могут заранее определить порядок передачи своего совместного имущества после смерти одного или обоих партнеров.

Министерство юстиции Украины пояснило, что совместное завещание супругов – это правовой механизм, который позволяет мужу и жене оформить завещание на имущество, принадлежащее им на праве общей совместной собственности. Составлять такое завещание могут только супруги, официально зарегистрированные в органах государственной регистрации актов гражданского состояния, и оно касается имущества, приобретенного во время брака.

Как работает совместное завещание

По совместному завещанию порядок наследования выглядит так:

после смерти одного из супругов его доля в совместном имуществе переходит ко второму;

после смерти второго супруга имущество переходит к наследникам, указанным в завещании.

Например, супруги могут завещать совместное имущество детям: после смерти одного из супругов второй становится единственным владельцем, а наследство переходит детям только после смерти второго партнера.

Особенности и ограничения

Супруги могут отказаться от совместного завещания при жизни, но такой отказ должен быть нотариально оформлен. После смерти одного из супругов изменить или отменить завещание уже невозможно – нотариус налагает запрет на отчуждение имущества, указанного в завещании.

Совместное завещание теряет силу в случае расторжения брака или может быть признано недействительным в судебном порядке.

Зачем нужно совместное завещание

С помощью совместного завещания супруги могут:

защитить имущественные права того, кто пережил другого;

сохранить целостность совместного имущества;

заранее определить, кому перейдет имущество после смерти обоих.

Для оформления совместного завещания необходимо, чтобы оба супруга вместе обратились к нотариусу.

