Повітряні тривоги змушують торговельні центри простоювати майже 5 робочих днів на місяць

У березні частка часу роботи ТЦ, втраченого через тривоги, сягнула 18,6%, що майже вдвічі більше, ніж торік, і залишається критично високим показником.

За даними Української ради торгових центрів, у березні 2026 року торговельні центри в Україні втратили в середньому 4,8 робочих днів через повітряні тривоги. Частка тривалості тривог від загального робочого часу ТЦ склала 18,6%, що менше за показник лютого на 0,1%, проте значно перевищує минулорічний рівень — 11% у березні 2025 року.

Усі інші показники — кількість тривог, тривалість тривог, тривалість тривог у робочий час ТЦ — погіршилися, а тривалість останніх зафіксувала антирекорди з початку повномасштабної війни.

До п’ятірки регіонів з найбільшими перервами у роботі ТЦ у березні увійшли: Донецька область (85,5%), Сумська (79,7%), Запорізька (49,2%), Харківська (41,7%) та Чернігівська (33,8%). Чернігівська область замінила у рейтингу Херсонську.

З початку повномасштабного вторгнення середній час вимушеного простою ТЦ по Україні сягнув 142,4 робочих днів, демонструючи високий тиск на бізнес у прифронтових та ризикових регіонах.

