  1. В Україні

Повітряні тривоги змушують торговельні центри простоювати майже 5 робочих днів на місяць

22:54, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У березні частка часу роботи ТЦ, втраченого через тривоги, сягнула 18,6%, що майже вдвічі більше, ніж торік, і залишається критично високим показником.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За даними Української ради торгових центрів, у березні 2026 року торговельні центри в Україні втратили в середньому 4,8 робочих днів через повітряні тривоги. Частка тривалості тривог від загального робочого часу ТЦ склала 18,6%, що менше за показник лютого на 0,1%, проте значно перевищує минулорічний рівень — 11% у березні 2025 року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Усі інші показники — кількість тривог, тривалість тривог, тривалість тривог у робочий час ТЦ — погіршилися, а тривалість останніх зафіксувала антирекорди з початку повномасштабної війни.

До п’ятірки регіонів з найбільшими перервами у роботі ТЦ у березні увійшли: Донецька область (85,5%), Сумська (79,7%), Запорізька (49,2%), Харківська (41,7%) та Чернігівська (33,8%). Чернігівська область замінила у рейтингу Херсонську.

З початку повномасштабного вторгнення середній час вимушеного простою ТЦ по Україні сягнув 142,4 робочих днів, демонструючи високий тиск на бізнес у прифронтових та ризикових регіонах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]